Як швидко почистити килим на підлозі: лайфгак, який зробить його чистим та пухнастим

Багато хто звик очищати килими за допомогою пилососа, використовуючи спеціальні мийні засоби або навіть звертаючись до хімчистки. Проте далеко не всі знають, що для цієї мети можна використати звичайну таблетку для посудомийної машини. Вона містить потужні мийні компоненти, які здатні ефективно видаляти плями, розщеплювати жир і нейтралізувати неприємні запахи. Такий спосіб не лише дозволяє швидко та якісно почистити килим, але й є економічно вигідним, адже спеціалізовані засоби для чищення килимів часто коштують значно дорожче.

Як правильно очистити килим за допомогою таблетки для посудомийної машини

Щоб повернути килиму чистоту, м'якість і свіжість, потрібно виконати кілька простих дій.

Необхідно взяти одну таблетку для посудомийної машини та ретельно подрібнити її до стану порошку. Це можна зробити за допомогою ложки або подрібнювача для спецій. Далі потрібно розчинити отриманий порошок в гарячій воді, постійно перемішуючи, поки засіб повністю не розчиниться. Якщо килим має застарілі плями або сильне забруднення, можна додати до розчину нашатирний спирт – це допоможе підсилити очищувальний ефект.

Потім потрібно ретельно нанести розчин на поверхню килима, особливу увагу приділяючи ділянкам із плямами або слідами бруду. Для кращого проникнення засобу у ворс бажано здійснювати кругові рухи, що допоможе розщепити забруднення.

Після того як килим було оброблено, важливо добре змити залишки розчину. Для цього необхідно змочити чисту губку або м'яку ганчірку у чистій теплій воді та пройтися нею по всій поверхні килима. Якщо розчин піниться, потрібно кілька разів змінювати воду та повторювати процедуру, доки сліди мийного засобу повністю не зникнуть.

Після очищення килима його потрібно залишити сохнути природним шляхом. Також можна використати сухі рушники або серветки, щоб прибрати зайву вологу.

Перед початком миття бажано протестувати розчин на невеликій, малопомітній ділянці килима. Це допоможе переконатися, що засіб не пошкоджує матеріал і не змінює його колір. Також під час роботи варто використовувати гумові рукавички, щоб захистити шкіру рук від можливого подразнення.

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