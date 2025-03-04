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Як швидко почистити решітку газової плити: ефективний і легкий спосіб

Як швидко почистити решітку газової плити: ефективний і легкий спосіб

Як швидко почистити решітку газової плити / Фото: Freepik

Очищення решітки газової плити – процес досить виснажливий. Однак цей простий метод чищення допоможе швидко повернути їй первозданний вигляд і зекономить купу сил та часу для більш приємних справ.

Ми щодня користуємося газовою плитою для приготування страв, тому вона найбільше потерпає від різноманітних забруднень. А решітка з часом втрачає свій первісний вигляд, покриваючись кіптявою, нагаром і жиром. І щоб на її чищення не витрачати значних зусиль і багато часу, кмітливі господині винайшли спосіб, як швидко впоратися з роботою.

Як швидко почистити решітку газової плити за допомогою підручних засобів

Спочатку треба приготувати всі необхідні засоби та інвентар для чищення. Це:

  • тепла вода;
  • засіб для миття посуду;
  • сода й оцет чи лимонний сік;
  • щітка з жорсткою щетиною;
  • мікрофібра й губка;
  • рукавички для захисту рук.

Як правильно чистити решітку: покрокова інструкція.

  1. Зніміть решітку з плити і перенесіть її туди, де будете чистити.
  2. Наповніть раковину гарячою водою, додайте столову ложку мийного засобу.
  3. Покладіть решітку у воду і залиште на 10-15 хвилин. Якщо решітка занадто брудна і потребує тривалішого замочування, тримайте її у мильному розчині пів години. Це допоможе розм'якшити жир і нагар.
  4. Після замочування за допомогою щітки чи губки акуратно почистіть решітку, видаляючи розм'якшені забруднення.
  5. Якщо забруднення залишаються, посипте решітку содою і трохи збризніть оцтом – відбудеться реакція. Залиште на 10 хвилин, опісля ретельно витріть залишки бруду губкою.
  6. Потім промийте решітку під проточною водою, щоб позбутися мийного засобу, соди й оцту.
  7. Після чищення просушіть решітку за допомогою ганчірки з мікрофібри, щоб запобігти появі іржі.
  8. Перед тим, як встановити решітку на плиту, переконайтеся, що вона висохла.

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