Як швидко почистити решітку газової плити: ефективний і легкий спосіб

Очищення решітки газової плити – процес досить виснажливий. Однак цей простий метод чищення допоможе швидко повернути їй первозданний вигляд і зекономить купу сил та часу для більш приємних справ.
Ми щодня користуємося газовою плитою для приготування страв, тому вона найбільше потерпає від різноманітних забруднень. А решітка з часом втрачає свій первісний вигляд, покриваючись кіптявою, нагаром і жиром. І щоб на її чищення не витрачати значних зусиль і багато часу, кмітливі господині винайшли спосіб, як швидко впоратися з роботою.
Як швидко почистити решітку газової плити за допомогою підручних засобів
Спочатку треба приготувати всі необхідні засоби та інвентар для чищення. Це:
- тепла вода;
- засіб для миття посуду;
- сода й оцет чи лимонний сік;
- щітка з жорсткою щетиною;
- мікрофібра й губка;
- рукавички для захисту рук.
Як правильно чистити решітку: покрокова інструкція.
- Зніміть решітку з плити і перенесіть її туди, де будете чистити.
- Наповніть раковину гарячою водою, додайте столову ложку мийного засобу.
- Покладіть решітку у воду і залиште на 10-15 хвилин. Якщо решітка занадто брудна і потребує тривалішого замочування, тримайте її у мильному розчині пів години. Це допоможе розм'якшити жир і нагар.
- Після замочування за допомогою щітки чи губки акуратно почистіть решітку, видаляючи розм'якшені забруднення.
- Якщо забруднення залишаються, посипте решітку содою і трохи збризніть оцтом – відбудеться реакція. Залиште на 10 хвилин, опісля ретельно витріть залишки бруду губкою.
- Потім промийте решітку під проточною водою, щоб позбутися мийного засобу, соди й оцту.
- Після чищення просушіть решітку за допомогою ганчірки з мікрофібри, щоб запобігти появі іржі.
- Перед тим, як встановити решітку на плиту, переконайтеся, що вона висохла.
Читайте також:
Де найкраще посадити чорнобривці, щоб захистити город від шкідників і бур'янів
Як стимулювати цвітіння орхідеї: потрібен лише звичайний лимон
З чим найкраще їсти авокадо, щоб було дуже смачно: 5 варіантів