Як швидко почистити решітку газової плити: ефективний і легкий спосіб

Очищення решітки газової плити – процес досить виснажливий. Однак цей простий метод чищення допоможе швидко повернути їй первозданний вигляд і зекономить купу сил та часу для більш приємних справ.

Ми щодня користуємося газовою плитою для приготування страв, тому вона найбільше потерпає від різноманітних забруднень. А решітка з часом втрачає свій первісний вигляд, покриваючись кіптявою, нагаром і жиром. І щоб на її чищення не витрачати значних зусиль і багато часу, кмітливі господині винайшли спосіб, як швидко впоратися з роботою.

Як швидко почистити решітку газової плити за допомогою підручних засобів

Спочатку треба приготувати всі необхідні засоби та інвентар для чищення. Це:

тепла вода;

засіб для миття посуду;

сода й оцет чи лимонний сік;

щітка з жорсткою щетиною;

мікрофібра й губка;

рукавички для захисту рук.

Як правильно чистити решітку: покрокова інструкція.

Зніміть решітку з плити і перенесіть її туди, де будете чистити. Наповніть раковину гарячою водою, додайте столову ложку мийного засобу. Покладіть решітку у воду і залиште на 10-15 хвилин. Якщо решітка занадто брудна і потребує тривалішого замочування, тримайте її у мильному розчині пів години. Це допоможе розм'якшити жир і нагар. Після замочування за допомогою щітки чи губки акуратно почистіть решітку, видаляючи розм'якшені забруднення. Якщо забруднення залишаються, посипте решітку содою і трохи збризніть оцтом – відбудеться реакція. Залиште на 10 хвилин, опісля ретельно витріть залишки бруду губкою. Потім промийте решітку під проточною водою, щоб позбутися мийного засобу, соди й оцту. Після чищення просушіть решітку за допомогою ганчірки з мікрофібри, щоб запобігти появі іржі. Перед тим, як встановити решітку на плиту, переконайтеся, що вона висохла.

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