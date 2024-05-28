Як швидко помити жалюзі, не знімаючи з вікна: маленька хитрість кмітливих господинь

Мити жалюзі – справа досить клопітка, оскільки їх треба зняти, ретельно вимити, а потім повісити на місце. Але досвідчені господині знають кілька секретів, як швидко і без особливих зусиль вимити жалюзі, не знімаючи з вікна, і радо поділилися ними.

Чим найкраще мити жалюзі: поради досвідчених господинь

Перед тим, як займатися прибиранням та миттям, треба визначитися з мийним засобом. Можна розчинити господарське мило у теплій воді, на три літри варто брати три столові ложки натертого мила. Також підійде гель для миття посуду, розчиніть столову ложку мийного засобу у трьох літрах води. Якщо бажаєте мити жалюзі гелем для прання, тоді треба взяти 1 столову ложку засобу на 5 літрів води.

Для того, щоб добре вимити жалюзі, варто озброїтися пульверизатором, серветками з мікрофібри, чистими ганчірками, губкою для миття посуду, антисептиком і резиновими рукавичками.

Як помити тканинні жалюзі

Щоб не знімати жалюзі з вікна, переведіть конструкцію у напіввідкрите положення й витріть пил сухою серветкою чи ганчіркою. Потім з пульверизатора нанесіть на тканину мийний засіб, потріть губкою всі заплямовані місця і витріть мікрофіброю. Таке миття також підходить для конструкцій з металу та пластику.

Аби випрати тканинні жалюзі, конструкцію треба зняти з вікна, почистити від пилу та бруду пилососом. Потім варто занурити пластини у мильний розчин і залишити на 10 хвилин. Після замочування рулон треба дістати з води, завантажити у спеціальний мішок для прання чи непотрібну наволочку і відправити до пральної машинки. Прати жалюзі необхідно при температурі 30 градусів на делікатному режимі без віджимання.

Як помити горизонтальні жалюзі

Варто знати, що такі жалюзі не можна знімати з вікон, оскільки зробити це не дозволяє сама конструкція. Закрийте їх на режим "максимальний захист від сонячних променів" і витріть чистою сухою тканинною серветкою чи ганчіркою. Тоді відкрийте, нанесіть мийний засіб і ретельно протріть кожну пластину.

Як помити жалюзі з пластику чи металу

Якщо вам вдасться зняти конструкцію з вікна, тоді легше буде вимити жалюзі. Спочатку закрийте їх, витріть пил сухою ганчіркою, кілька разів змініть положення пластин, щоб добре витерти увесь бруд. Потім зніміть ламелі з кріплень, замочіть у мийному розчині на 30-40 хвилин. Після замочуваня витріть пластини губкою і промийте під проточною водою. Також вимийте карниз і протріть насухо серветкою.

Щоб не знімати жалюзі з вікна, спочатку закрийте їх, потім витріть пил, змінюючи положення пластин. Далі нанесіть розчин з пульверизатора, зачекайте десять хвилин, щоб легше було відмити забруднення.

Потім відкрийте жалюзі та провітріть кожну пластину окремо, конструкцію слід ретельно вимити чистою водою та обробити антисептиком.

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