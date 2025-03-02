Як швидко помити жалюзі, не знімаючи з вікон: корисні поради

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете підтримувати жалюзі в чистоті та подовжити термін їхнього служіння.

Якщо все правильно робити, то чищення жалюзі можна перетворити на швидкий і дуже легкий процес. Розповідаємо, як швидко очистити жалюзі від бруду та пилу, не знімаючи з вікон.

Чим найкраще мити жалюзі: поради експертів

Спочатку треба приготувати інвентар для миття:

пульверизатор;

серветки з мікрофібри;

губку для миття посуду;

чисті ганчірки;

резинові рукавички.

Потім необхідно приготувати мийний засіб. Розчиніть три ложки натертого господарського мила у трьох літрах теплої води. Також можна брати гель для миття посуду, розчиніть столову ложку мийного засобу у трьох літрах води. Якщо хочете помити жалюзі гелем для прання, тоді треба взяти столову ложку на п’ять літрів води.

Як помити жалюзі з пластику, металу і тканини, не знімаючи з вікна

Тканинні жалюзі. Щоб не знімати жалюзі з вікна, конструкцію треба перевести у напіввідкрите положення, потім витерти пил сухою чистою ганчіркою. Далі необхідно нанести мийний засіб з пульверизатора на тканину, потерти жорсткою стороною губки всі забруднені місця і витерти мікрофіброю. Таке миття також підходить для конструкцій з металу та пластику.

Щоб не знімати жалюзі з вікна, конструкцію треба перевести у напіввідкрите положення, потім витерти пил сухою чистою ганчіркою. Далі необхідно нанести мийний засіб з пульверизатора на тканину, потерти жорсткою стороною губки всі забруднені місця і витерти мікрофіброю. Таке миття також підходить для конструкцій з металу та пластику. Горизонтальні жалюзі з пластику чи металу. Щоб не знімати жалюзі з вікна, спочатку закрийте їх, потім витріть пил, змінюючи положення пластин. Далі нанесіть розчин з пульверизатора, зачекайте десять хвилин, щоб легше було відмити усі плями та забруднення. Через 10 хвилин жалюзі треба відкрити і провітрити кожну пластину. Потім конструкцію варто ретельно вимити чистою водою.

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