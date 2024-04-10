Як швидко посадити картоплю без зайвих зусиль: лайфгаки, про які ви не знали

Картопля - одна з найпопулярніших культур, яку вирощують майже на кожному городі в Україні. Але посадка великої кількості картоплі може забрати чимало часу та сил.

Існує кілька перевірених лайфхаків, які допоможуть швидко та ефективно висадити картоплю на вашій ділянці.

Підготуйте ділянку заздалегідь

Щоб швидко посадити картоплю, потрібно заздалегідь підготувати ділянку. Восени перекопайте землю на глибину 20-25 см та внесіть органічні добрива (перегній або компост). Навесні, щойно ґрунт підсохне, розпушіть його та зробіть борозни глибиною 10-12 см.

Організуйте посадковий матеріал

Підготуйте посадковий матеріал заздалегідь. Відберіть бульби середнього розміру, а якщо вони великі, то розріжте їх навпіл так, щоб паростки залишалися на обох половинках. Розкладіть сорти підготовленої картоплі так, за якою чергою плануєте їх садити. Важливо щонайменше за кілька днів до посадки винести картоплю з холодного місця, де вона зберігалась, аби бульби прогрілись.

Вибирайте оптимальну погоду

Для швидкої посадки картоплі вибирайте оптимальну погоду. Найкраще садити картоплю у похмурий день або рано-вранці, коли ґрунт ще вологий після нічної роси. Тоді його легше копати, а бульби швидше приживуться та дадуть дружні сходи.

Залучіть помічників

Посадка картоплі удвох або більшою компанією значно пришвидшить процес. Розподіліть обов'язки між учасниками: хтось робить борозни, хтось розкладає картоплю, а хтось присипає її землею. Так ви швидко впораєтеся з посадкою навіть на великій ділянці.

Використовуйте картоплесаджалку

Якщо ви плануєте садити дійсно багато картоплі, варто задуматися про придбання картоплесаджалки. Це спеціальне знаряддя, яке дозволяє швидко та рівномірно висаджувати бульби у підготовлені рядки. З картоплесаджалкою ви зможете засадити велику ділянку за лічені години.

Картоплесаджалка

Як користуватися картоплесаджалкою

Підготуйте ділянку. Земля має бути розпушена. Налаштуйте картоплесаджалку відповідно до інструкції, встановивши потрібну глибину та відстань між бульбами.

Засипте картоплю у бункер картоплесаджалки. Рухайтеся вздовж підготовлених рядків, і картоплесаджалка сама вкидатиме бульби у ґрунт.

Садіть картоплю під солому

Посадка картоплі під солому - це ще один спосіб зекономити час та сили. Цей метод не вимагає перекопування землі та дозволяє отримати чистий урожай без бруду на бульбах.

Як садити картоплю під солому

Скосіть траву на ділянці та розкладіть картоплю прямо на землю, дотримуючись відстані між бульбами 30-40 см. Вкрийте картоплю шаром соломи завтовшки 20-25 см.

Регулярно поливайте солому, щоб вона була постійно вологою. Коли паростки картоплі проростуть крізь солому, вкрийте їх ще одним шаром соломи завтовшки 10-15 см.

Садіть картоплю за допомогою мотоблока

Якщо у вашому господарстві є мотоблок, ви можете використовувати його для швидкої посадки картоплі. Для цього знадобиться спеціальна насадка, яку можна причепити до мотоблока.

Насадка для саджання картоплі на мотоблок

Як садити картоплю мотоблоком

Підготуйте ділянку — перекопайте землю мотоблоком та розпушіть її фрезами. Встановіть спеціальну насадку на мотоблок та відрегулюйте глибину копання.

Рухайтеся прямо вздовж рядків. Насадка на мотоблок зробить оптимальні борозни. Далі залишиться лише розкидати картоплю в борозни на відстані 25-30 см і зробити нові борозни посеред попередніх. Таким чином бульби присяпляться землею, і волога там краще зберігатиметься.

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