Як швидко повернути шкіряному взуттю блиск і гладкість: допоможе цей засіб

Завдяки цьому способу шкіра на ваших улюблених черевиках стане рівною та блискучою, зникнуть заломи і тьмяність.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, як швидко оновити осіннє та зимове взуття за допомогою рицинової олії.

Як швидко відновити старе взуття: про цей спосіб мало хто знає

Взуття з часом втрачає свій презентабельний зовнішній вигляд. На це може впливати багато чинників – тривале носіння, несприятливі погодні умови, речовини, якими посипають тротуари. На взутті з'являються плями й заломи. Однак, можна скористатися рициновою олією, щоб оновити зовнішній вигляд черевиків, тоді ваша улюблена пара прослужить вам ще дуже довго.

Щоб скористатися таким способом оновлення, вам треба взяти сам засіб і ватний диск. Спочатку необхідно очисти взуття від бруду й висушити. Потім накапайте кілька крапель рицинової олії на ватку чи шматочок тканини й добре натріть поверхню взуття.

Після такої процедури взуття блищатиме, як нове. За рахунок ефекту зволоження рицинової олії, шкіра не лише блищатиме, також вирівняються дрібні заломи. А ще засіб створює захисну плівку на поверхні, тому снігу й дощу можна не боятися, ваше взуття не промокне.

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