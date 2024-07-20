Як швидко позбутися мух в будинку в домашніх умовах: декілька крапель — і їх не буде за одну хвилину

Щоб позбутися мух в будинку не потрібно всюди вішати липку стрічку. Існує більш приємний засіб.

Він простий, ефективний і, головне, натуральний. Надокучливі комахи забудуть дорогу до вашої оселі, а ви зможете спокійно насолоджуватися літом.

Йдеться про ефірну олію гвоздики. Мухи дуже сильно не люблять цей запах. Але бажано, кажуть спеціалісти, використовувати висококонцентровану олію.

Візьміть ватяні диски, добре змочіть їх у ефірній олії гвоздики, а потім розкладіть на всіх підвіконнях у своїй оселі. Ви можете додатково додати декілька крапель речовини у воду, залити в пульверизатор і просто розпорошити в кімнаті, де мухи з'являються найчастіше.

Інколи ці надокучливі комахи лізуть на стіл, що надзвичайно сильно дратує, особливо, коли на столі стоять продукти. Щоб відлякати їх від поверхнях на кухні, розкладіть на них розрізані половинки свіжого лимону, а в м'якоть вставте сушену гвоздику, яку можна придбати у відділі приправ в будь-якому магазині.

Непогано справляється з відлякуванням мух лаванда. Ви можете використовувати або ефірну олію (так само як і гвоздику), або придбати спеціальні лавандові свічки і запалювати їх у приміщенні.

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