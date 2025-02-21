Як швидко позбутися набряку на обличчі: три найкращі та найлегші способи

Одутлість, мішки й темна шкіра навколо очей, набряклі повіки, нечіткий овал обличчя – чого тільки не побачиш зранку, розглядаючи своє обличчя в дзеркалі. Однак проблему досить легко вирішити, не використовуючи для цього спеціальних косметичних засобів.