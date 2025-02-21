Як швидко позбутися набряку на обличчі: три найкращі та найлегші способи

Одутлість, мішки й темна шкіра навколо очей, набряклі повіки, нечіткий овал обличчя – чого тільки не побачиш зранку, розглядаючи своє обличчя в дзеркалі. Однак проблему досить легко вирішити, не використовуючи для цього спеціальних косметичних засобів.
Якщо під рукою немає гідрогелевих масок чи патчів, а набряк треба негайно прибрати з обличчя, вихід є. Розповідаємо, як швидко й легко вирішити проблему набряків на обличчі й темних кіл під очима.
Як усунути опухлість обличчя народними методами
- Контрастне вмивання. Це найкращий та найлегший спосіб, який допоможе швидко впоратися з проблемою. Треба почергово вмиватися холодною й теплою водою. Така проста процедура тонізує судини, дозволяє позбутися набряку та покращить колір шкіри.
- Масаж. Ця процедура буде не лише корисною, а й надзвичайно приємною. Треба скористатися роликовим масажером, який допоможе розгладити шкіру обличчя, яка встигла набрякнути через затримку рідини. Так можна тонізувати шкіру, повернути їй втрачену пружність, а також покращити кровообіг.
- Охолоджений огірок. Якщо вдома немає роликового масажера, тоді підійде холодний огірок. Ще наші мами й бабусі користувалися таким способом, щоб освіжити шкіру обличчя та ділянки навколо очей. До того ж, він не лише знімає набряк, а й тонізує шкіру та позбавляє від темних кіл під очима. А все за рахунок того, що огірок містить багато соку з вітамінами А, Е та С.
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