Як швидко позбутися неприємного запаху в холодильнику: неочікуваний метод

Розповідаємо про хитрий трюк, який на відмінно порається з неприємним запахом. Ним користувалися ще наші бабусі, коли не було спеціальних миючих засобів.

Як позбутися смороду з холодильника: неочікуваний трюк із яблуком та картоплею

Це надійний спосіб вирішення проблеми зі смородом у холодильнику, який вартує копійки, а результат від нього справді приголомшливий.

Яблука мають потужну абсорбуючу дію, тобто вбирають у себе всі неприємні запахи. Тому кмітливі господині просто розрізають яблуко на шматки й розкладають їх на полицях холодильника. Фрукт не лише вбиратиме неприємний запах, а й надаватиме легкого свіжого аромату. Яблука варто змінювати раз на декілька днів, щоб вони самі не псувалися.

Картопля також стане відмінним помічником у боротьбі зі смородом. Розріжте картоплину навпіл і покладіть на полиці холодильника, вона вбиратиме вологу, яка зазвичай є причиною смороду. Овоч також варто змінювати, щоб він не спровокував появу цвілі.

Як позбутися неприємного запаху з холодильника: ще кілька дієвих засобів

Щоб позбутися смороду, спочатку визначіть його причину. Це можуть бути зіпсовані продукти, розлита страва чи напій. Потім вимийте холодильник і дайте йому висохнути. Візьміть звичайну соду і насипте у блюдце чи склянку й поставте у холодильник. Сода має антисептичні властивості й абсорбуючий ефект, тому на відмінно впорається зі смородом. Її треба періодично змінювати, щоб вона добре справлялася зі своїм завданням.

Також періодично мийте холодильник водою з оцтом, це вбиває неприємні запахи, і вам не доведеться з ними постійно боротися. Змішайте воду й оцет у пропорції 2:1, вимийте цим засобом холодильник. А залишок розчину насипте у склянку і поставте на полицю, він також вбиратиме неприємний запах.

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