Як швидко позбутися неприємного запаху з взуття: 8 методів, що дають стовідсотковий результат

Навіть найохайніші люди мають проблему смороду взуття. Часто це не залежить від охайності, посилити цю неприємність може тривале носіння чи некоректний догляд за черевиками. Розповідаємо про вісім простих, проте вкрай дієвих методів, як швидко та без зайвих зусиль позбутися неприємного запаху з взуття.

Як швидко й без надмірних зусиль позбутися неприємного запаху з взуття

Харчова сода. Насипте соду до взуття, яке потребує чищення, і залиште на ніч. Харчова сода має антисептичні властивості, а також абсорбує запахи. Тому на ранок ваше взуття буде чистим і свіжим, без неприємних сторонніх запахів.

Насипте соду до взуття, яке потребує чищення, і залиште на ніч. Харчова сода має антисептичні властивості, а також абсорбує запахи. Тому на ранок ваше взуття буде чистим і свіжим, без неприємних сторонніх запахів. Чайні пакетики. Помістіть чані пакетики до взуття на ніч. Чай прибере неприємний запах і залишить свій яскравий аромат.

Помістіть чані пакетики до взуття на ніч. Чай прибере неприємний запах і залишить свій яскравий аромат. Лимонний сік. Змішайте сік лимона й воду в рівних частинах і розпорошіть розчин всередину взуття. Суміш прибере неприємний запах, залишаючи по собі лимонний свіжий аромат.

Змішайте сік лимона й воду в рівних частинах і розпорошіть розчин всередину взуття. Суміш прибере неприємний запах, залишаючи по собі лимонний свіжий аромат. Морозилка. Треба загорнути взуття у тканину чи папір і покласти до морозилки на ніч. Низька температура знищить усі мікроорганізми, які є причиною смороду, і на ранок ваше взуття буде свіжим, без неприємного запаху.

Треба загорнути взуття у тканину чи папір і покласти до морозилки на ніч. Низька температура знищить усі мікроорганізми, які є причиною смороду, і на ранок ваше взуття буде свіжим, без неприємного запаху. Абсорбувальні речовини. Можна насипати до взуття соду, сіль, дитячу присипку, каву чи активоване вугілля. Ці засоби вберуть у себе вологу та неприємний запах, і через 12 годин ваше улюблене взуття пахнутиме, як нове.

Можна насипати до взуття соду, сіль, дитячу присипку, каву чи активоване вугілля. Ці засоби вберуть у себе вологу та неприємний запах, і через 12 годин ваше улюблене взуття пахнутиме, як нове. Антисептики. Якщо у вашій аптечці є будь-який антисептичний засіб, ви можете збризнути ним взуття зсередини. Так ви вб’єте всі бактерії, що викликають сморід.

Якщо у вашій аптечці є будь-який антисептичний засіб, ви можете збризнути ним взуття зсередини. Так ви вб’єте всі бактерії, що викликають сморід. Перекис водню. Змочіть ватний диск чи серветку в перекисі й добре протріть своє взуття всередині, дайте висохнути – і неприємний запах зійде, неначе нічого не було.

Змочіть ватний диск чи серветку в перекисі й добре протріть своє взуття всередині, дайте висохнути – і неприємний запах зійде, неначе нічого не було. Дезодорант для взуття. Такі засоби для взуття продаються в будь-якому супермаркеті. Достатньо просто розпилити спрей на вашу улюблену пару і сморід зникне, залишиться лише приємний аромат дезодоранту.

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