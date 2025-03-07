Як швидко позбутися попелиці на трояндах: корисні лайфгаки, про які мало хто знає

Якщо на ваші улюблені квіти напала попелиця, тоді треба дуже швидко обробити кущі. Не варто купувати спеціальні засоби, адже все, що потрібно, неодмінно знайдеться у вашому домі. Розповідаємо, як швидко позбутися попелиць на кущах троянд за допомогою народних методів.

Як позбутися попелиці на трояндах: три найкращі бюджетні способи

Нашатирний спирт допоможе позбутися шкідників не лише на трояндах, ним також можна обробити кущі смородини. Для цього треба приготувати розчин. У невеликій кількості води необхідно розвести 2 ст. ложки нашатирного спирту і столову ложку гелю для миття посуду. Цю суміш необхідно розвести у восьми літрах теплої води і добре перемішати. Обробіть кущі отриманим розчином.

допоможе позбутися шкідників не лише на трояндах, ним також можна обробити кущі смородини. Для цього треба приготувати розчин. У невеликій кількості води необхідно розвести 2 ст. ложки нашатирного спирту і столову ложку гелю для миття посуду. Цю суміш необхідно розвести у восьми літрах теплої води і добре перемішати. Обробіть кущі отриманим розчином. Попіл. З деревної золи необхідно приготувати розчин. Для цього треба взяти 300 грамів попелу й розчинити у двох літрах окропу. Після того, як засіб охолоне, покропіть ним кущі троянд.

З деревної золи необхідно приготувати розчин. Для цього треба взяти 300 грамів попелу й розчинити у двох літрах окропу. Після того, як засіб охолоне, покропіть ним кущі троянд. Господарське мило також на відмінно впорається з попелицею. Необхідно натерти брусок мила на тертці й розвести водою у пропорції 300 грамів на 10 літрів. Щойно мило повністю розчиниться у воді, необхідно провести процедуру. Кропити кущі троянд краще кілька разів для посилення ефекту.

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