Як швидко позбутися волосся, жиру й мила в каналізаційному зливі: допоможуть підручні засоби

Якщо в каналізаційну трубу потрапляє волосся – це лихо, бо разом із жиром чи милом, що накопичуються на стінках труб, воно утворює корки, які важко дістати чи розчинити.
Розповідаємо про досить прості, але дієві способи, як швидко позбутися волосся, жиру й мила у зливі.
Як прочистити злив від волосся й сміття: дієві народні методи
- Окріп. Залийте в трубу гарячу воду, висока температура розчинить жир і мило, які скріплюють волосяний корок. Таким чином його можна буде легко проштовхнути в каналізацію.
- Сода й оцет. Ці речовини на відмінно впораються з проблемою, бо здатні роз’їдати сміття та волосся, яке накопичується в каналізаційній трубі. Спочатку розігрійте трубу окропом, потім засипте 150 грамів соди у стік, а через 15 хвилин залийте оцет. Половини склянки буде досить, щоб позбутися пробки з волосся, сміття та жиру.
- Розчин солі й соди. Цей спосіб дуже ефективний для того, щоб позбутися волосся у зливі. Змішайте по 200 грамів соди й солі в глибокій ємності, залийте цю суміш окропом, води має бути близько пів літра. Залийте приготований розчин у злив ванної на ніч, а вранці просто промийте трубу окропом.
- Кока-кола. Цей напій на відмінно упорається із жиром і милом на стінках каналізаційної труби. Для цього треба у стік ванної залити два літри напою і зачекати дві-три години. Після цього варто промити зливну трубу окропом.
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