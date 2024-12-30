Як швидко позбутися темних кіл під очима в домашніх умовах

Якщо ваші очі видають втому, це доволі легко вирішити за допомогою підручних засобів. Звісно, коли є косметичні патчі, можна використати їх, та якщо немає – не біда. Самостійно приготовані засоби нічим не гірші, тому чудово впораються з темними колами та синцями під очима.

Як позбутися синців під очима за допомогою підручних засобів

Огірок. Відріжте дві скибочки огірка та прикладіть на 10–15 хвилин до очей. Це допоможе позбутися втоми і зменшити набряки. Цей овоч містить вітамін С, який підживлює та зволожує шкіру, також у ньому є кремній, а саме цей мікроелемент допомагає позбутися темних кіл.

Відріжте дві скибочки огірка та прикладіть на 10–15 хвилин до очей. Це допоможе позбутися втоми і зменшити набряки. Цей овоч містить вітамін С, який підживлює та зволожує шкіру, також у ньому є кремній, а саме цей мікроелемент допомагає позбутися темних кіл. Пакетики зеленого чаю. Зелене листя чаю містить потужну частку кофеїну, що має антиоксидантні властивості та стимулює кровоток навколо очей. Заваріть два пакетики чаю у воді, дайте їм охолонути, а потім покладіть їх на кожне око на 20 хвилин. Після процедури вмийтеся холодною водою.

Зелене листя чаю містить потужну частку кофеїну, що має антиоксидантні властивості та стимулює кровоток навколо очей. Заваріть два пакетики чаю у воді, дайте їм охолонути, а потім покладіть їх на кожне око на 20 хвилин. Після процедури вмийтеся холодною водою. Патчі з рицинової олії. Спочатку нанесіть під очі рицинову олію легкими рухами. Потім розріжте навпіл 2 ватні диски та змочіть їх у заварці чорного чаю. Прикладіть патчі на місця, змазані рициновою олією, на 20 хвилин. Процедуру проводьте за годину до сну, щоб до ранку синці під очима зникли.

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