Як швидко позбутися темних кіл під очима в домашніх умовах

Ці бюджетні способи допоможуть за 20 хвилин вирішити проблему синців і темних кіл навколо очей.
Якщо ваші очі видають втому, це доволі легко вирішити за допомогою підручних засобів. Звісно, коли є косметичні патчі, можна використати їх, та якщо немає – не біда. Самостійно приготовані засоби нічим не гірші, тому чудово впораються з темними колами та синцями під очима.
Як позбутися синців під очима за допомогою підручних засобів
- Огірок. Відріжте дві скибочки огірка та прикладіть на 10–15 хвилин до очей. Це допоможе позбутися втоми і зменшити набряки. Цей овоч містить вітамін С, який підживлює та зволожує шкіру, також у ньому є кремній, а саме цей мікроелемент допомагає позбутися темних кіл.
- Пакетики зеленого чаю. Зелене листя чаю містить потужну частку кофеїну, що має антиоксидантні властивості та стимулює кровоток навколо очей. Заваріть два пакетики чаю у воді, дайте їм охолонути, а потім покладіть їх на кожне око на 20 хвилин. Після процедури вмийтеся холодною водою.
- Патчі з рицинової олії. Спочатку нанесіть під очі рицинову олію легкими рухами. Потім розріжте навпіл 2 ватні диски та змочіть їх у заварці чорного чаю. Прикладіть патчі на місця, змазані рициновою олією, на 20 хвилин. Процедуру проводьте за годину до сну, щоб до ранку синці під очима зникли.
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