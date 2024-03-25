Як швидко позбутися вологи в погребі: пліснява й конденсат зникнуть назавжди

Навесні в кожному українському обійсті вкрай багато роботи, це також стосується підвалів та погребів. Адже коли температура повітря нагрівається, у льоху починає збиратися конденсат, підвищується вологість і виникає неприємний запах. Це викликає ряд проблем: з’являється грибок на стінах, овочі та фрукти починають гнисти тощо. Досвідчені господарі поділилися кількома секретами, як уникнути цієї неприємності. Розповідаємо, що треба робити, щоб у погребі чи підвалі завжди було сухо.

Що треба зробити, щоб у льоху було сухо

Позбутися тріщин на поверхнях. Через тріщини до льоху потрапляє вода, тому треба обробити всі видимі дефекти на стінах та підлозі герметиком чи спеціальним матеріалом для гідроізоляції.

Через тріщини до льоху потрапляє вода, тому треба обробити всі видимі дефекти на стінах та підлозі герметиком чи спеціальним матеріалом для гідроізоляції. Налагодити вентиляцію в погребі. Коли немає циркуляції повітря, тоді можуть з’являтися грибок та пліснява. Якщо не можна зробити спеціальні отвори для вентиляції, тоді варто регулярно провітрювати льох, щоб не застоювалося повітря.

Коли немає циркуляції повітря, тоді можуть з’являтися грибок та пліснява. Якщо не можна зробити спеціальні отвори для вентиляції, тоді варто регулярно провітрювати льох, щоб не застоювалося повітря. Контролювати рівень вологості. Коли немає спеціального приладу для вимірювання рівня вологості, тоді варто звертати увагу на стіни. Якщо з’являються краплі вологи чи пліснява, значить треба негайно вживати заходів для провітрювання та знищення грибка.

Чим обробити стіни погреба: яке вапно краще вбирає вологу

Аби позбутися надмірної вологи в льоху, треба побілити стіни вапном. Його варто густо розвести й додати трохи мідного купоросу, потім нанести товстим шаром на стіни. Таким чином ви знизите вологість повітря в підвалі.

Також можна обробити стіни мідним купоросом, він найкраще вбиває плісняву в льоху. Його концентрація не повинна бути вищою за 5%. А потім варто пройтися по стінах вапном, щоб закріпити результат.

Що робити, щоб у погребі не було конденсату

Тирса. Щоб у підвалі чи погребі не було надмірної вологості, підлогу краще засипати сухою тирсою. Її варто міняти щоразу, коли вона ставатиме вологою. Тим самим стеля та стіни погреба залишатимуться сухими, на них не буде конденсату і не заводитиметься пліснява.

Щоб у підвалі чи погребі не було надмірної вологості, підлогу краще засипати сухою тирсою. Її варто міняти щоразу, коли вона ставатиме вологою. Тим самим стеля та стіни погреба залишатимуться сухими, на них не буде конденсату і не заводитиметься пліснява. Картон. Досвідчені господарі часто використовують старі коробки, щоб позбутися зайвої вологи у льоху. Для цього треба вислати картон на підлогу і міняти його на новий за потреби.

Досвідчені господарі часто використовують старі коробки, щоб позбутися зайвої вологи у льоху. Для цього треба вислати картон на підлогу і міняти його на новий за потреби. Сіль і попіл. Можна розставити ємності з сіллю чи попелом, які добре вбирають надмірну вологу.

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