Як швидко вивести масні плями на одязі, рушниках і м’яких меблях: просто посипте цим засобом

Ці підручні засоби допоможуть легко позбутися масних плям навіть кількарічної давнини.
Проблема плям від жиру, напоїв чи бруду є повсякчасною. І деякі з них не виводяться навіть за допомогою дуже дорогих засобів. Якщо забруднити улюблену річ або оббивку дивана вином, кавою, чи жиром, то можна місяцями відчищати плями, а результату все одно не буде. Втім, є прості підручні засоби, за допомогою яких можна легко і швидко впоратися з цією проблемою. Розповідаємо, чим видалити навіть застарілі плями від жиру та бруду з улюблених речей.
Як позбутися жирних плям на одязі, рушниках та меблях
- Тальк чи кукурудзяний крохмаль. Такий спосіб дозволить швидко упоратися із масною плямою. Обробіть забруднену ділянку тальком чи крохмалем і залиште на ніч. На ранок просто зчистіть порошок, а залишки зітріть вологою серветкою чи губкою.
- Мийний засіб для посуду. Цей гель призначений для миття жирного посуду, тому з масною плямою також упорається на раз. Нанесіть невелику кількість гелю на пляму, обережно потріть, залиште на кілька хвилин. Потім виперіть як зазвичай або прополощіть водою – пляма зійде, наче її й не було.
- Оцет і харчова сода. Цей засіб чудово підійде для швидкого видалення жирних і застарілих плям. Обробіть забруднену ділянку оцтом і насипте зверху соди, дайте кілька хвилин, щоб засоби вступили в реакцію. Потім оброблене місце протріть вологою губкою чи серветкою.
- Нашатирний спирт. Перед пранням обробіть заплямовані ділянки спиртом, який чудово розщеплює жир. Після прання ваші речі чи рушники будуть, як нові.
- Праска й пергамент. Якщо пляма свіжа, її можна видалити за хвилину. Для цього покладіть пергамент на забруднену ділянку і пройдіться праскою. Висока температура приладу допоможе пергаментові увібрати в себе увесь жир.
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