Як швидко вивести масні плями на одязі, рушниках і м’яких меблях: просто посипте цим засобом

Проблема плям від жиру, напоїв чи бруду є повсякчасною. І деякі з них не виводяться навіть за допомогою дуже дорогих засобів. Якщо забруднити улюблену річ або оббивку дивана вином, кавою, чи жиром, то можна місяцями відчищати плями, а результату все одно не буде. Втім, є прості підручні засоби, за допомогою яких можна легко і швидко впоратися з цією проблемою. Розповідаємо, чим видалити навіть застарілі плями від жиру та бруду з улюблених речей.

Як позбутися жирних плям на одязі, рушниках та меблях

Тальк чи кукурудзяний крохмаль. Такий спосіб дозволить швидко упоратися із масною плямою. Обробіть забруднену ділянку тальком чи крохмалем і залиште на ніч. На ранок просто зчистіть порошок, а залишки зітріть вологою серветкою чи губкою.

Такий спосіб дозволить швидко упоратися із масною плямою. Обробіть забруднену ділянку тальком чи крохмалем і залиште на ніч. На ранок просто зчистіть порошок, а залишки зітріть вологою серветкою чи губкою. Мийний засіб для посуду. Цей гель призначений для миття жирного посуду, тому з масною плямою також упорається на раз. Нанесіть невелику кількість гелю на пляму, обережно потріть, залиште на кілька хвилин. Потім виперіть як зазвичай або прополощіть водою – пляма зійде, наче її й не було.

Цей гель призначений для миття жирного посуду, тому з масною плямою також упорається на раз. Нанесіть невелику кількість гелю на пляму, обережно потріть, залиште на кілька хвилин. Потім виперіть як зазвичай або прополощіть водою – пляма зійде, наче її й не було. Оцет і харчова сода. Цей засіб чудово підійде для швидкого видалення жирних і застарілих плям. Обробіть забруднену ділянку оцтом і насипте зверху соди, дайте кілька хвилин, щоб засоби вступили в реакцію. Потім оброблене місце протріть вологою губкою чи серветкою.

Цей засіб чудово підійде для швидкого видалення жирних і застарілих плям. Обробіть забруднену ділянку оцтом і насипте зверху соди, дайте кілька хвилин, щоб засоби вступили в реакцію. Потім оброблене місце протріть вологою губкою чи серветкою. Нашатирний спирт. Перед пранням обробіть заплямовані ділянки спиртом, який чудово розщеплює жир. Після прання ваші речі чи рушники будуть, як нові.

Перед пранням обробіть заплямовані ділянки спиртом, який чудово розщеплює жир. Після прання ваші речі чи рушники будуть, як нові. Праска й пергамент. Якщо пляма свіжа, її можна видалити за хвилину. Для цього покладіть пергамент на забруднену ділянку і пройдіться праскою. Висока температура приладу допоможе пергаментові увібрати в себе увесь жир.

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