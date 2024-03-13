Як швидко замаскувати подряпину на автомобілі: маленька хитрість, про яку мало хто знає

Подряпини на авто відразу псують його зовнішній вигляд, а заразом і настрій власникові. Вони можуть з’являтися з різних причин: неправильне паркування, аварія, вандалізм тощо. А щоб вирішити цю неприємність, доводиться звертатися до професіоналів, що забирає купу грошей і часу. Втім, є кілька маленьких хитрощів, які допоможуть впоратися з подряпиною на раз. І не доведеться гнати авто на професійне полірування. Розповідаємо, як швидко і без зайвих зусиль замаскувати подряпини на кузові авто.

Як за 2 хвилини позбутися подряпин на авто: лайфгак для водіїв

Зубна паста. Тут важливо, що засіб містив абразивні часточки, які допоможуть прибрати дрібні подряпини. Нанесіть зубну пасту на м’яку тканину й відполіруйте пошкоджене місце, потім помийте й висушіть. Якщо з першого разу подряпину не вдалося прибрати, процедуру треба повторити.

Тут важливо, що засіб містив абразивні часточки, які допоможуть прибрати дрібні подряпини. Нанесіть зубну пасту на м’яку тканину й відполіруйте пошкоджене місце, потім помийте й висушіть. Якщо з першого разу подряпину не вдалося прибрати, процедуру треба повторити. Поліроль. У спеціалізованих магазинах продаються набори для видалення подряпин. Такий спосіб підійде для тих пошкоджень, які залишилися на верхньому прозорому шарі. Набір містить всі необхідні засоби для видалення подряпин, варто лише дотримуватися інструкцій по їхньому застосуванню.

У спеціалізованих магазинах продаються набори для видалення подряпин. Такий спосіб підійде для тих пошкоджень, які залишилися на верхньому прозорому шарі. Набір містить всі необхідні засоби для видалення подряпин, варто лише дотримуватися інструкцій по їхньому застосуванню. Засіб з абразивними частинками. Ці засоби також продаються в магазинах і на авторинках, вони швидко допоможуть впоратися з подряпинами. Варто лише дотримуватися чітких інструкції на упаковці, щоб не пошкодити фарбу автомобіля. Такий метод підходить для невеликих подряпин, якщо пошкодження більш серйозні, тоді доведеться звертатися до професіоналів.

Ці засоби також продаються в магазинах і на авторинках, вони швидко допоможуть впоратися з подряпинами. Варто лише дотримуватися чітких інструкції на упаковці, щоб не пошкодити фарбу автомобіля. Такий метод підходить для невеликих подряпин, якщо пошкодження більш серйозні, тоді доведеться звертатися до професіоналів. Маркер. Щоб замаскувати пошкодження на кузові автомобіля, можна скористатися спеціальним маркером чи фарбою. Головне, щоб засоби були того ж самого кольору, що й автомобіль, це дозволить зробити подряпину непомітною.

Читайте також:

Як дізнатися, чи у вас є проблеми з двигуном, за допомогою аркушу паперу: моторист розкрив секрет

Навіщо возити з собою в автомобілі олію: чотири неочевидні причини