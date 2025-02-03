Як швидко прочистити засмічену раковину:що робити, якщо ні оцет, ні харчова сода не допомагає

Якщо біля вашої раковини відчувається неприємний запах, вода погано стікає, або взагалі не стікає, швидше за все, вона засмічена. Вирішувати потрібно швидко, інакше, ситуація погіршиться.

Раковини можуть легко засмічуватися через залишки їжі та мила. На жаль, популярні мийні засоби не справляться з жиром. Не допоможе розчинити жир ні харчова сода, ні білий оцет

Експерт Деніел Сміт стверджує, що харчова сода має слабку лужність, тому вона може спрацювати, а може і ні. На його думку, як що харчова сода не працює, потрібний сильніший варіант, а саме -- пральна сода, або карбонат натрію. «Карбонат натрію, іноді відомий як пральна сода, є звичайним компонентом для чищення побутових речей і чудовим інгредієнтом для прочищення каналізації своїми руками. А все тому, що «його лужність вища, ніж у харчової соди, і, отже, він ефективніший для очищення стоків».

Пральна сода набагато краще розщеплює жир та інші речовини, які є найпоширенішими причинами засмічення стоків. Крім того, що це набагато ефективніший розчин, ніж оцет або харчова сода для промивання засмічень, він є натуральним продуктом, таким чином вам не потрібно буде використовувати шкідливі хімікати біля раковини.

Як за допомогою пральної соди прочистити забитий злив

Закип'ятіть воду, а потім вилийте окріп у раковину - це вже послабить жир, слиз і бруд, які блокують дренаж. Окріп необхідний для того, щоб розм’якшити накопичені в трубах жирові відкладення, які часто стають головною причиною засмічень. Як тільки вода закипіла, її слід обережно вилити прямо в зливний отвір раковини. Гаряча рідина почне розчиняти забруднення, полегшуючи їх подальше усунення.

Далі висипте в раковину пральну соду та гарячу воду.. Потрібно взяти приблизно півсклянки пральної соди (це близько 100 грамів) і акуратно висипати її безпосередньо в злив. Якщо сода осідає на краях і не проходить далі, можна допомогти їй за допомогою ложки або дерев’яної палички, проштовхуючи глибше в трубу. Після цього необхідно нагріти ще одну чашку води та повільно влити її в зливний отвір, щоб активувати дію соди. В результаті почнеться реакція, яка допоможе розчинити засмічення, розщеплюючи жир і накопичені забруднення.

Зачекайте принаймні п'ять хвилин, щоб розчин усунув засмічення, найкраще буде, якщо ви залишите суміш на 15-30 хвилин.

Після закінчення часу потрібно закип’ятити ще один-два літри води і влити окріп у раковину. Це дозволить змити залишки забруднень і повністю очистити труби. Якщо злив почав працювати значно краще, але все ще є незначне уповільнення стоку води, процедуру можна повторити ще раз.

Раковина буде абсолютно чистою, вода стане текти плавніше та не мати жахливих запахів.

Щоб уникнути подальших засмічень, варто періодично проводити профілактичну чистку раковини цим способом, особливо якщо часто використовуєте її для миття жирного посуду. Простий засіб із пральної соди та гарячої води допоможе утримувати труби в чистоті без потреби в агресивній хімії.

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