Як швидко прогнати крота з ділянки ще навесні: чотири ефективні методи

Кроти на дачній ділянці можуть стати серйозною проблемою для садівників. Хоча ці тварини корисні в боротьбі з комахами та личинками, їхні підземні ходи можуть завдати шкоди рослинам і навіть пошкодити газони. Важливо знайти баланс між їх корисною діяльністю та шкодою, яку вони можуть спричинити на ділянці.

Підземні тунелі, які створюють кроти, пошкоджують корені рослин, а залишені ними невеликі ґрунтові купи не тільки псують естетичний вигляд ділянки, але й ускладнюють догляд за газоном або квітниками. Через це дачникам часто доводиться шукати методи швидкого й ефективного позбавлення від кротів. Про це пишуть у виданні Книга порад.

Існує кілька способів боротьби з кротами, які є не лише ефективними, але й безпечними для природи та інших тварин на ділянці. Найпоширенішими методами є використання відлякувальних запахів і звуків, а також застосування різних рослин і матеріалів для створення бар'єрів.

Використання рослин для відлякування кротів

Одним із найбільш екологічних і безпечних методів боротьби з кротами є посадка рослин, які мають запахи, що неприємні для цих тварин. Кроти дуже не переносять різкі аромати, тому ці рослини стануть відмінним способом захисту вашої ділянки. Серед таких рослин:

чорнобривці — їх аромат сильно відштовхує кротів;

— їх аромат сильно відштовхує кротів; лаванда — окрім того, що відлякує шкідників, вона наповнює ділянку приємним запахом;

— окрім того, що відлякує шкідників, вона наповнює ділянку приємним запахом; бузина — її запах також ефективно проганяє кротів;

— її запах також ефективно проганяє кротів; часник — цей запах давно відомий своєю здатністю відлякувати шкідників, зокрема й кротів;

— цей запах давно відомий своєю здатністю відлякувати шкідників, зокрема й кротів; базилік — ще одна рослина, що має специфічний аромат, який допомагає відлякувати кротів.

Посадивши ці рослини у місцях, де часто з'являються кроти, ви створите для них малоприязне середовище. В результаті вони покинуть вашу ділянку в пошуках більш комфортних умов.

Використання запахів для відлякування кротів

Окрім рослин, є й інші методи відлякування кротів за допомогою різких запахів. Ось деякі з них:

шерсть тварин і людське волосся — кроти не переносять запахи шерсті собак і котів, а також людського волосся. Для цього можна зібрати шерсть з щітки або використовувати волосся після стрижки. Зробіть маленькі кульки з волосся та покладіть їх безпосередньо в нори кротів;

— кроти не переносять запахи шерсті собак і котів, а також людського волосся. Для цього можна зібрати шерсть з щітки або використовувати волосся після стрижки. Зробіть маленькі кульки з волосся та покладіть їх безпосередньо в нори кротів; оцет і солярка — ці запахи також ефективно змушують кротів покинути вашу ділянку;

— ці запахи також ефективно змушують кротів покинути вашу ділянку; рибний запах — найбільш відразливим для кротів є аромат риби. Кинути в нору скелет оселедця чи іншу рибу — це дуже ефективний метод, хоча й не найприємніший, але він гарантовано допоможе позбутися шкідників.

Використання захисної сітки від кротів

Один із найефективніших способів боротьби з кротами — це встановлення спеціальної сітки, яка перешкоджатиме їх проникненню на вашу ділянку. Сітка повинна бути закопана на достатню глибину, щоб кроти не змогли її підкопати.

Розкладіть сітку по землі до посадки рослин або газону; Закріпіть її, щоб вона не зміщувалася, та покрийте ґрунтом, створюючи додатковий бар'єр для шкідників; Зверху можна засіяти травою або висадити інші рослини, що додасть ділянці естетичного вигляду.

Використання ультразвукових відлякувачів

Ще один спосіб боротьби з кротами — це ультразвукові відлякувачі, які випромінюють звуки, що не чутні людині, але надзвичайно неприємні для тварин. Ці пристрої працюють на батарейках або сонячних панелях, ефективно відганяючи кротів та інших підземних шкідників.

Це зручний і безпечний метод, який не потребує особливих зусиль, хоча його вартість може бути високою для деяких дачників.

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