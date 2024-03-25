Як швидко та ефективно прибрати в домі: корисні поради та лайфгаки

Прибирання дому - процес, який забирає чимало часу та сил. Однак озброївшись корисними порадами, можна це робити непомітно щодня і економити при цьому гору часу.

Як навести порядок швидко та ефективно - розповідаємо далі.

План прибирання

Щоб прибрати швидко та якісно, потрібно виділити час на кожну кімнату. Організація процесу вимагає мінімум часу і зусиль.

Прибирання квартири рекомендують розпочати з миття вікон. Тоді перейти до спальних кімнат, згодом - туалет на ванна, і насамкінець - передпокій.

Прибирання в домі

Засоби для чищення

Для якісного прибирання необхідно мати відповідні засоби, що допоможуть позбутися бруду в будинку. Зокрема, варто купити:

засоби для миття вікон, дзеркал;

поліроль для меблів;

засоби для усунення нагару, жирних плям;

чистячі порошки і гелі;

засоби для ванної кімнати;

засоби для обробки килимів і оббивок;

засоби для чищення унітазу.

Прибирання в домі

Крім того, під час прибирання варто користуватися шваброю, гумовими рукавичками, серветкою, ганчіркою, щіткою та губками для миття.

Прибирання на кухні

Прибарання в цій зоні варто рощпочати з брудного посуду. Після чого можна протерти меблеві поверхні. Каструлі, тарілки і сковорідки, які ви не використовуєте, заховайте у шафу. Також варто прибрати і продукти, які рідко використовуєте. Згодом приберіть в холодильнику. Перегляньте продукти у ньому, протріть полиці засобом. Завершіть прибирання миттям підлоги в кухні.

На черзі - ванна

Почніть з унітазу. Залийте в нього мийні засоби на залиште на кілька хвилин. За цей час протріть губкою раковину, сантехніку. Не забувайте про дзеркало, дверцята душової кабіни. Також варто сховати у поличку зайві флакончики та пляшечки.

Прання речей

За цей час засіб для миття туалету подіяв, можна мити унітаз. Завершіть прибирання ванни й туалету миттям підлоги із спеціальним засобом.

Швидке прання

Режим "швидкого прання" зазвичай розрахований на 30 хвилин, а іноді і на менше. Але варто знати важливу річ: програма передбачає прання за низьких температур. У таких умовах можна прати злегка забруднені речі, які ви змінюєте щодня: футболки, шкарпетки, сорочки, блузки. При цьому на тканині не повинно бути складних і застарілих плям.

Водночас в цьому режимі не варто прати сильно забруднені та зношені речі. Також в цьому режимі не перуть рушники та постільну білизну.

Прання речей

Перед швидким пранням цим варто відсортувати білизну перед завантаженням.

Для кращих результатів в режимі швидкого прання зробіть наступне:

Попередньо замочіть речі на 20 хвилин.

Натріть складні плями милом.

Відіжміть білизну і завантажте її до пральної машини.

Як відбілити одяг

Прання білих речей залишається однією з найпоширеніших проблем, зокрема, через те, що вони швидко брудняться.

Чим можна відбілити речі:

Борна кислота. Вона впорається з бавовняною тканиною та синтетикою. Висипте кілька ложок кислоти в два літри ледь теплої води. Залиште речі в розчині на дві години. Це відмінний спосіб, як відбілити посірілі речі.

Старий перевірений метод - господарське мило з содою. Замочіть речі в теплій воді, попередньо натерши їх милом. Додайте туди ще дві ложки соди і залиште їх. Мило і сода фактично виїдають жовтизну.

Порошок з соняшниковою олією, содою і відбілювачем. Один з найперевіренішихзасобіт для миття тканин. Він швидко видаляє будб-які плани, навітьжовтизну. Для цього візьміть каструлю, всипте туди 250 мл порошку, 4 ст. ложки відбілювача і ложку соди, додайте до них кілька ложок олії, залийте окропом і занурте в розчин сухі речі. Варіть на повільному вогні 20 хвилин і залиште "відпочивати" на 7 годин.

Принцип "зверху вниз"

Цей принцип ідеально підходить, якщо ви регулярно проводите генеральне прибирання і кімнати не є сильно захаращені і забруднені.

"Заберіть зайві речі. Брудний одяг відправте в кошик для білизни. Зламані речі віднесіть в ремонт або просто викиньте. Не накопичуйте хлам, адже це тільки забирає час на прибирання. Протріть поверхні від пилу. Складіть посуд на місце".

Прибирання варто завершити миттям підлоги із спеціальним засобом.

Корисні лайфгаки для прибирання:

Залигайте чистою кухню звечора

Завжди заправляйте ліжко

Після душу протирайте дзеркала

Вчасно виносьте сміття та провітрюйте кімнату

Вчасно виносьте сміття і провітрюйте кімнату.

Якщо є модливість - користуйтесь послугами клінінгу.

Раніше ми розповідали про "чистий четвер".