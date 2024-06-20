Як швидко та правильно завершити розмову, яка вам не подобається

Напевно, кожен з нас опинявся в такій ситуації, коли розмова затягується чи має негативний відтінок. І ви не хочете її більше продовжувати, а можливості про це сказати немає. Проте, є кілька нехитрих прийомів, які допоможуть вийти із цієї ситуації. Розповідаємо, як швидко і тактовно припинити бесіду, щоб не образити людину.

Як правильно й тактовно завершити розмову, яка вам не подобається

Співпереживання і швидке завершення. Якщо ваш співрозмовник багато говорить і не збирається зупинятися, ви можете до нього приєднатися, щоб перехопити ініціативу. Треба сказати: "У мене також була подібна ситуація". Потім швидко завершіть розмову: "Я, напевно, відняла у тебе багато часу, та й мені треба бігти". Таким чином ви перехоплюєте ініціативу й тактовно завершуєте діалог.

Якщо ваш співрозмовник багато говорить і не збирається зупинятися, ви можете до нього приєднатися, щоб перехопити ініціативу. Треба сказати: "У мене також була подібна ситуація". Потім швидко завершіть розмову: "Я, напевно, відняла у тебе багато часу, та й мені треба бігти". Таким чином ви перехоплюєте ініціативу й тактовно завершуєте діалог. Сказати правду. Якщо вам не подобається якась розмова, ви з чимось не згодні, варто сказати про це співрозмовникові. Наприклад: "Ця тема для мене вкрай неприємна". Чесність – це найкращий вихід із подібних ситуацій. Ваш співрозмовник знатиме, про що з вами можна говорити, а про що краще промовчати.

Якщо вам не подобається якась розмова, ви з чимось не згодні, варто сказати про це співрозмовникові. Наприклад: "Ця тема для мене вкрай неприємна". Чесність – це найкращий вихід із подібних ситуацій. Ваш співрозмовник знатиме, про що з вами можна говорити, а про що краще промовчати. Поглянути на годинник. Це старий прийом, ним користуються абсолютно всі. Якщо розмова затягнулася, просто погляньте на годинник і скажіть: "Ой, а я не помітила, мені вже час бігти". Або ви можете уточнити час у співрозмовника, таким чином даючи зрозуміти, що ви поспішаєте.

Це старий прийом, ним користуються абсолютно всі. Якщо розмова затягнулася, просто погляньте на годинник і скажіть: "Ой, а я не помітила, мені вже час бігти". Або ви можете уточнити час у співрозмовника, таким чином даючи зрозуміти, що ви поспішаєте. Компліменти. Якщо ви не маєте можливості завершити неприємну розмову, тоді просто змініть тему. Зробіть комплімент своїй співрозмовниці: "У тебе сьогодні така гарна сукня, я б теж таку хотіла". Всі люблять компліменти, тому ваша співрозмовниця із задоволенням змінить тему і розкаже про свою сукню.

Якщо ви не маєте можливості завершити неприємну розмову, тоді просто змініть тему. Зробіть комплімент своїй співрозмовниці: "У тебе сьогодні така гарна сукня, я б теж таку хотіла". Всі люблять компліменти, тому ваша співрозмовниця із задоволенням змінить тему і розкаже про свою сукню. Ще три фрази для завершення розмови. "Мені треба бігти, чекають на роботі, було дуже приємно з тобою поговорити". "Дякую, що поділилася своїми думками стосовно цієї проблеми, тепер і я знатиму, як діяти в подібній ситуації". "Мені дуже подобається твоя точка зору, я з нею повністю погоджуюся".

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