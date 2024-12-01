Як швидко відчистити пуховик від плям без прання: засалені рукави й комір будуть, як нові

Якщо забруднився ваш улюблений пуховик, рукави стали засмальцьованими чи косметика на комірі, не треба кидати куртку до пралки чи здавати її до хімчистки. Щоб вивести плями й видалити забруднення зі свого верхнього одягу, достатньо буде трохи часу і кількох копійчаних підручних засобів.

Як легко і швидко почистити засмальцьований пуховик без прання: поради господинь

Нашатир і перекис. Суміш цих засобів швидко розчиняє плями, за кілька хвилин ваш пуховик стане чистим і свіжим, неначе щойно з магазину. Візьміть по столовій ложці перекису й нашатирного спирту, ретельно розмішайте, змочіть у засобі губку, нанесіть на плями і залиште на 4-5 хвилин. Потім змийте розчин водою, плями зійдуть, наче й не було.

Суміш цих засобів швидко розчиняє плями, за кілька хвилин ваш пуховик стане чистим і свіжим, неначе щойно з магазину. Візьміть по столовій ложці перекису й нашатирного спирту, ретельно розмішайте, змочіть у засобі губку, нанесіть на плями і залиште на 4-5 хвилин. Потім змийте розчин водою, плями зійдуть, наче й не було. Крохмаль і сіль. Для приготування засобу треба змішати сіль і крохмаль у рівних частинах, додайте трохи води, щоб утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть засіб на засмальцьовані місця, почекайте 7 хвилин і зітріть вологою губкою.

Для приготування засобу треба змішати сіль і крохмаль у рівних частинах, додайте трохи води, щоб утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть засіб на засмальцьовані місця, почекайте 7 хвилин і зітріть вологою губкою. Нашатирний спирт і гель для посуду. Візьміть 30 г гелю для посуду, додайте одну столову ложку нашатирного спирту. За допомогою губки нанесіть засіб на заплямовані місця, обережно потріть і залиште розчин на 30 хвилин. Потім протріть оброблене місце вологою губкою чи серветкою. Такий засіб підійде для свіжих плям і пуховиків у світлому кольорі.

Візьміть 30 г гелю для посуду, додайте одну столову ложку нашатирного спирту. За допомогою губки нанесіть засіб на заплямовані місця, обережно потріть і залиште розчин на 30 хвилин. Потім протріть оброблене місце вологою губкою чи серветкою. Такий засіб підійде для свіжих плям і пуховиків у світлому кольорі. Господарське мило. Натріть зволожені плями господарським милом і залиште на пів години. Потім зітріть залишки мила вологою серветкою чи губкою.

Натріть зволожені плями господарським милом і залиште на пів години. Потім зітріть залишки мила вологою серветкою чи губкою. Перекис водню. Цей засіб розчиняє масні плями, які в’їлися. Розведіть 3 столові ложки перекису в склянці теплої води, нанесіть розчин на заплямовані місця ватним диском і протріть зубною щіткою чи жорсткою губкою. Залиште оброблені місця на 20 хвилин, потім протріть вологою серветкою чи тканиною.

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