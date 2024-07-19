Як швидко відіпрати білі шкарпетки й повернути їм бездоганний колір: допоможе маленька хитрість

Білі шкарпетки дуже швидко брудняться, іноді навіть найдорожчі засоби не можуть повернути їм первозданний колір.
Розповідаємо, як за допомогою копійчаних підручних засобів відбілити шкарпетки, щоб вони були, як нові.
Як відіпрати білі шкарпетки від сірості та бруду за допомогою підручних засобів
- Перекис водню. Так як засіб має окислювальні властивості, він зможе впоратися з брудом і повернути шкарпетками ідеальний білий колір. Щоб позбутися сірості та плям, спочатку треба приготувати розчин. Візьміть у рівних частинах воду й перекис, змішайте та помістіть туди шкарпетки, 20 хвилин буде досить, щоб засіб відпрацював. Після замочування шкарпетки треба добре прополоскати, щоб не залишилося перекису.
- Харчова сода. Такий засіб не лише упорається із забрудненням, він ще й продезінфікує ваші шкарпетки. Для цього треба замочити білі шкарпетки у розчині теплої води та соди, трьох годин буде достатньо. Потім необхідно випрати їх як зазвичай у пральній машині, можна додати до порошку трохи оцту для посилення ефекту. Сода на відмінно справляється навіть із дуже стійкими забрудненнями, тому результат вас приємно здивує.
- Засіб для миття посуду. Гель для миття посуду має всі очищувальні компоненти, які допомагають упоратися зі стійкими плямами, сірістю та жовтизною білих речей. Тому засіб буде вкрай ефективним і для відбілювання шкарпеток. Наберіть у глибоку ємність гарячої води, додайте трохи гелю для посуду, розмішайте розчин і замочіть у ньому шкарпетки на кілька годин. Опісля виполощіть речі і виперіть як зазвичай, можна також додати оцту.
- Лимонний сік. Такий натуральний засіб не лише відбілить шкарпетки, а ще залишить по собі приємний свіжий запах. Цей метод допоможе повернути вашим речам первозданний білий колір за рахунок кислот, що містяться в цитрусових. Щоб видалити плями та висвітлити тканину, треба приготувати гарячий розчин. У невелику каструлю налийте води та закип'ятіть, додайте половину склянки лимонного соку та 2 ложки прального порошку. Все ретельно перемішайте й замочіть шкарпетки на 5 годин. Потім виперіть речі у пральній машинці як зазвичай.
- Білий оцет. Це найпростіший засіб для відбілювання шкарпеток. На літр гарячої води додайте столову ложку оцту, залиште в розчині шкарпетки на пів години, потім просто виперіть у пральній машині. Оцет на відмінно розщеплює плями, відбілює тканину та надає речам свіжого аромату.
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