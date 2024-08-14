Як швидко відіпрати навіть старі подушки: від жовтих плям та сірості не залишиться й сліду

З часом подушки втрачають свій первозданний вигляд і яскравий колір. І буває досить важко позбутися плям від поту та інших забруднень. Однак, кмітливі господині вже давно придумали спосіб, який допоможе досить легко та швидко повернути навіть дуже старим подушкам їхню бездоганну чистоту. Розповідаємо, як правильно прати подушки, щоб зійшов увесь багаторічний бруд.

Як швидко відіпрати від плям навіть дуже старі подушки: покрокова інструкція

Ці прості поради допоможуть позбутися плям від поту та іншого бруду, відновити чистоту подушок для комфортного відпочинку та сну.

Перевірте етикетку. Зазвичай виробник вказує на етикетці, чи можна прати подушку у пральній машинці. Якщо цієї інформації немає, тоді варто увімкнути делікатний режим прання. Попередньо обробіть плями. Щоб отримати від прання максимальний ефект, плями треба обробити спеціальним засобом. Якщо такого немає, можна скористатися содою чи оцтом. Просто нанесіть засоби на забруднені місця і зачекайте кілька хвилин, а потім покладіть подушку до барабану. Виберіть відповідний температурний режим. Якщо подушка із синтетичним наповнювачем, температура води повинна становити до 40 градусів. А для пуху та пера краще вибирати дбайливий режим прання, температура повинна бути не більше 30 градусів. Засіб для прання має бути гелевим. Гель не пошкоджуватиме структуру наповнювача і легко виполіскуватиметься. Додаткове полоскання. Подушку краще виполіскувати два рази, щоб пральний засіб повністю вимився. Потім варто увімкнути режим відтискання, щоб залишилося якомога менше вологи. Сушіння. Подушки краще сушити на вулиці, так вони провітряться і позбудуться усіх сторонніх запахів. Можна використовувати сушарку, але на низьких температурах. Додаткові засоби для надання аромату. Після сушіння подушку можна обробити ароматизатором, щоб надати приємного улюбленого запаху.

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