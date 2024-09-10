Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як швидко відіпрати шкарпетки від сірості та бруду, щоб вони знову стали ідеально білими

Як швидко відіпрати шкарпетки від сірості та бруду, щоб вони знову стали ідеально білими

Як відіпрати шкарпетки / Фото: Freepik

Зазвичай білі шкарпетки важко прати, бо вони швидше вбирають плями, а кислота, яка міститься у бруді, накопичується у волокнах, що дає тьмяно-сірий колір.

Розповідаємо, які підручні засоби допоможуть вам швидко упоратися з проблемою і повернути улюбленим шкарпеткам бездоганний білий колір.

Як відіпрати білі шкарпетки від сірості та бруду за допомогою підручних засобів

  • Перекис водню має окислювальні властивості, тому на відмінно упорається із проблемою. Для відбілювання шкарпеток треба приготувати розчин із води та перекису. Візьміть складники у рівних пропорціях, розмішайте і обробіть цим засобом шкарпетки. Залиште на 15 хвилин, а після того, як розчин відпрацює, добре прополощіть речі, щоб не залишилося перекису.
  • Сода. Візьміть трохи теплої води, насипте соди, добре перемішайте розчин. Замочіть у ньому шкарпетки на одну годину. Такий засіб не лише впорається із брудом та сірістю, а також продезінфікує ваші речі. У розчин можна додати трохи білого оцту, щоб посилити ефект.
  • Гель для миття посуду має всі необхідні складники, щоб випрати шкарпетки до ідеально білого кольору. Він допоможе позбутися бруду, сірості та жовтизни. Наберіть у миску гарячої води, насипте туди трохи гелю, добре розмішайте і замочіть у розчині шкарпетки на дві години. Потім добре їх прополощіть і виперіть як зазвичай, можна додати трохи оцту під час прання.
  • Лимонний сік допоможе впоратися із сірістю та жовтизною тканини, так як містить природні кислоти, які мають відбілювальні властивості. Для цього візьміть літр гарячої води, вичавіть туди пів лимона і додайте ложку прального порошку, все ретельно розмішайте і замочіть шкарпетки на 5 годин. Потім виперіть речі звичайним способом у пральній машинці.
  • Пральний порошок. Якщо замочити шкарпетки у розчині з порошком на ніч, цього буде цілком достатньо, щоб повернути їм первозданну білизну. Перед замочування прополощіть їх у теплій воді, потім залиште на ніч. Зранку помістіть шкарпетки до пральної машинки та виперіть як завжди.

Читайте також:

Як швидко заточити ніж м'ясорубки своїми руками: найпростіші способи

Чому спеціалісти рекомендують зберігати харчову плівку в холодильнику: ви будете здивовані

Що категорично не можна прати за 60 градусів: повний перелік

Повʼязані теми:

Наступна публікація