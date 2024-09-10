Як швидко відіпрати шкарпетки від сірості та бруду, щоб вони знову стали ідеально білими

Зазвичай білі шкарпетки важко прати, бо вони швидше вбирають плями, а кислота, яка міститься у бруді, накопичується у волокнах, що дає тьмяно-сірий колір.
Розповідаємо, які підручні засоби допоможуть вам швидко упоратися з проблемою і повернути улюбленим шкарпеткам бездоганний білий колір.
Як відіпрати білі шкарпетки від сірості та бруду за допомогою підручних засобів
- Перекис водню має окислювальні властивості, тому на відмінно упорається із проблемою. Для відбілювання шкарпеток треба приготувати розчин із води та перекису. Візьміть складники у рівних пропорціях, розмішайте і обробіть цим засобом шкарпетки. Залиште на 15 хвилин, а після того, як розчин відпрацює, добре прополощіть речі, щоб не залишилося перекису.
- Сода. Візьміть трохи теплої води, насипте соди, добре перемішайте розчин. Замочіть у ньому шкарпетки на одну годину. Такий засіб не лише впорається із брудом та сірістю, а також продезінфікує ваші речі. У розчин можна додати трохи білого оцту, щоб посилити ефект.
- Гель для миття посуду має всі необхідні складники, щоб випрати шкарпетки до ідеально білого кольору. Він допоможе позбутися бруду, сірості та жовтизни. Наберіть у миску гарячої води, насипте туди трохи гелю, добре розмішайте і замочіть у розчині шкарпетки на дві години. Потім добре їх прополощіть і виперіть як зазвичай, можна додати трохи оцту під час прання.
- Лимонний сік допоможе впоратися із сірістю та жовтизною тканини, так як містить природні кислоти, які мають відбілювальні властивості. Для цього візьміть літр гарячої води, вичавіть туди пів лимона і додайте ложку прального порошку, все ретельно розмішайте і замочіть шкарпетки на 5 годин. Потім виперіть речі звичайним способом у пральній машинці.
- Пральний порошок. Якщо замочити шкарпетки у розчині з порошком на ніч, цього буде цілком достатньо, щоб повернути їм первозданну білизну. Перед замочування прополощіть їх у теплій воді, потім залиште на ніч. Зранку помістіть шкарпетки до пральної машинки та виперіть як завжди.
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