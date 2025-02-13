Як швидко відновити сили після безсонної ночі: 5 найкращих методів, щоб збадьоритися

Безсонна ніч може викликати відчуття втоми, стресу та порушення біологічних ритмів, однак існують способи, які швидко допоможуть організму відновитися й повернутися до належного функціонування.
Як відновитися й збадьоритися після безсонної ночі: найкращі методи
- Склянка теплої води. Це потрібно для гідратації організму, кращого транспортування кисню та поживних речовин. Гідратація допомагає виводити токсини з організму та зменшує рівень кортизолу, який підвищується в рази після поганого сну. Також підійде мінеральна вода, завдяки вмісту вуглекислого газу кров швидше насичуватиметься киснем. А ще мінеральна вода допомагає належній роботі нирок та печінки.
- Сніданок, в якому містяться білки, складні вуглеводи, поліненасичені жирні кислоти й вітаміни групи В. Це можуть бути яйця, цільнозернові каші чи хліб, авокадо, листова зелень і бобові. Така їжа підтримує синтез серотоніну та містить антиоксидантні сполуки, які допомагають зменшити оксидативний стрес, що посилюється через безсоння.
- Зарядка і контрастний душ. Досить п’ятихвилинної руханки і ще п’ять хвилин контрастного душу, щоб відновити сили організму та збадьоритися. Якщо упродовж дня відчувається втома, треба умиватися холодною водою, це допоможе прокинутися.
- Прогулянка на свіжому повітрі також допоможе відновитися після безсонної ночі. Денне світло дає сигнал організму блокувати вироблення гормону сну – мелатоніну. Однак фізичні навантаження краще перенести на інший день.
- Денний сон. Якщо хочеться спати, треба доти собі таку можливість. Найкращим часом для денного сну буде проміжок від 14:00 до 16:00. Також краще в цей день лягти спати на годину-дві раніше.
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