Як швидко відправити посилку за кордон "Новою Поштою": проста покрокова інструкція

Відправити посилку за кордон "Новою Поштою" дуже легко і просто, треба лише дотримуватися простої інструкції, щоб усе правильно оформити.

На сайті компанії вказано, що "Новою Поштою" тепер можна доставити посилки до Європи, США та інших країн. Компанія за кордоном працює під брендом Nova Post. Наразі усі клієнти компанії можуть легко, безпечно та швидко відправити документи, посилки та вантажі до 100 кг за кордон. Послуга доступна в усіх країнах, де є відділення Nova Post. Термін доставки між країнами – від 2 днів, вартість доставки залежатиме від ваги та відстані між країнами.

Як відправити посилку за кордон "Новою Поштою": проста покрокова інструкція

Оформити міжнародне відправлення досить просто і не треба виходити з дому, для цього на сайті чи в додатку компанії є всі доступні інструменти. В особистому кабінеті клієнти можуть не лише створювати посилки, а й викликати кур’єра, оплатити доставку, дізнатися адресу та графік роботи найближчого відділення чи пункту видачі посилок. Також є можливість відстежувати переміщення свого відправлення в реальному часі.

Як відправити посилку за кордон.

Спочатку виберіть країну та переконайтеся, що немає обмежень щодо вмісту посилки. Наприклад, не можна пересилати небезпечні предмети і легкозаймисті речовини, предмети мистецтва, лікарські засоби, ювелірні вироби тощо. Визначте ринкову вартість кожного предмету посилки, який буде вказано в митній декларації. Вкажіть мету відправлення посилки. Наприклад, це може бути подарунок чи просто одяг для родичів. Далі виберіть зручний спосіб відправлення – у відділенні або через застосунок. У відділенні всі дані для відправленні вам допоможе оформити оператор. А в застосунку "Нової Пошти" ви самостійно заповнюєте необхідну інформацію, а у відділенні лише вказуєте номер експрес-накладної. Останній крок – оплата доставки та додаткових послуг, якщо такі були (виклик кур’єра, пакування відправлення тощо).

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