Як швидко вимити гори брудного посуду: корисний лайфгак, який зекономить купу сил і часу

Незважаючи на сучасні технології та наявність посудомийних машин, багато хто продовжує мити посуд вручну. Цей процес часто викликає негативні емоції, особливо коли накопичується велика кількість брудних тарілок і каструль. Однак це більше не проблема, досвідчені господині винайшли метод, який звільнить купу часу для більш приємних справ, ніж миття посуду.

Як швидко помити гори брудного посуду: покрокова інструкція

Підготовка. Спочатку треба підготувати інструмент для миття посуду. Візьміть губку та великі ножиці. Зробіть надріз у губці до середини і вставте в нього шматок господарського мила. Стісніть губку, щоб зафіксувати мило. Попередня обробка посуду. Замочіть брудний посуд у раковині чи тазику з гарячою водою, щоб розм'якшити засохлі залишки їжі. Підготовка мийного засобу. Змочіть у теплій воді підготовлену губку з милом і збийте піну. Завдяки такому способу мило добре пінитиметься зсередини губки, забезпечуючи постійну наявність мийного засобу. Процес миття. Починайте мити посуд зі склянок і чашок, потім переходьте до тарілок і столових приборів. В останню чергу помийте каструлі та сковорідки. Обробка найскладніших забруднень. Якщо на каструлях і сковорідках залишилася пригоріла їжа, посипте забруднені місця тонким шаром соди, додайте трохи оцту і залиште на кілька хвилин. Після такої процедури пригорілі рештки їжі зійдуть, як і не було.

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