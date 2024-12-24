Як швидко висушити речі взимку, коли на вулиці холодно: чи потрібно виносити мокрий одяг на мороз

Що може бути простішим, ніж висушити одяг після прання? Проте взимку цей процес стає важчим, особливо, якщо в будинку немає сушильної машини.

Влітку та восени розвішаний на балконі чи надворі одяг висихає за лічені години. Проте, взимку цей процес перетворюється на справжню проблему. На балконі мокрі речі можуть залишатися сирими кілька днів, а якщо ви перенесете їх до будинку, то в кімнатах починають запітнівати вікна, що призводить до формування цвілі і грибка.

Запам'ятавши кілька простих правил сушіння білизни, ви зможете навіть в холодну пору року забути про ті проблеми, які можуть з'являтися через цей процес.

Не слід перевантажувати пральну машину

Навіть якщо у вас зібралося багато брудного одягу, не потрібно весь закидати в барабан пральної машини. Краще випрати невелику кількість речей за один раз, тоді їх можна буде розвісити на мотузці в розправленому вигляді. І одяг висохне набагато швидше.

Навіть за мінусової температури сушіть одяг на вулиці

Варто виносити мокрий одяг на вулицю, навіть якщо температура опускається нижче -10 градусів, але дме вітер і світить сонце. Така погода сприяє швидкому сушінню. Однак, в такому разі варто пам'ятати, що лід має властивість розширюватися, що може зіпсувати деякі види тканин. Щоб цього уникнути, добре віджимайте одяг в пральній машині. Також ви можете додатково видалити залишки рідини, загорнувши одяг в махровий рушник.

Перед сушінням струшуйте мокрі речі

Перед розвішуванням, обов'язково струсіть мокрий одяг, а потім розвісьте на мотузці в положені, яке сприяє швидкому сушінню. Наприклад, толстовку потрібно розстебнути, а джинси розсунути.

Подумайте, куди краще вішати різний одяг

Наприклад, светри фахівці радять вішати на зовнішні мотузки, а ось піжами чи білизну можна на внутрішні. Можете також чергувати речі під час розвішування, тобто на кожну другу лінію вішати одяг з товстіших тканин, який сохне довше. Тоді між речами буде утворюватися потік повітря.

Частіше провітрюйте квартиру

Якщо ви сушите одяг в кімнаті, краще під час цього процесу частіше її провітрювати. Тоді зайва волога не буде утворюватися і ви уникнете проблем з грибком та цвіллю. А ще речі так будуть сохнути швидше.

Існує один цікавий трюк, як зробити так, щоб одяг сохнув швидше. Вішайте його не на одну мотузку, а на дві. Тоді речі зможуть краще просохнути зсередини, адже верхня і нижня частина не торкатимуться одна одної.

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