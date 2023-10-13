Як швидко висушити взуття після дощу або прання: черевики збережуть форму та колір

Чому не можна ставити взуття на батарею: як правильно та швидко висушити свої черевики.

Осінню намочити взуття – це звична річ, але його потрібно правильно висушити, аби не зіпсувати. Ми зазвичай користуємося досить простим рішенням, ставимо його на батарею. Але виявляється так робити не можна, та й опалення ще не увімкнули. Що ж робити? Розповідаємо, як швидко й легко висушити взуття, навіть коли обмаль часу.

Як правильно сушити взуття

Дуже важливо: якщо ви намочили ноги чи випрали взуття, його потрібно сушити негайно, не відкладаючи цю справу на потім. Оскільки бактерії, які знаходяться у мокрому взутті дуже швидко розмножуються, особливо при кімнатній температурі. Через вологість та вогкість може з’явитися цвіль і залишаться розводи. А деяке взуття може деформуватися, стати жорстким чи втратити свій попередній вигляд.

Перед тим, як просушити взуття, потрібно виконати деякі підготовчі заходи. Необхідно з мокрого взуття прибрати залишки бруду, інакше можуть з’явитися плями, які буде важко вивести. Також варто витягнути устілки та шнурки. Після цього у взуття потрібно буде покласти поролонові форми, якщо є, або просто напхати паперу, щоб воно не деформувалося під час сушіння та зберегло свою форму.

Як легко висушити взуття після дощу або прання: чому не можна ставити черевики на батарею

Аби взуття висохло швидко та не деформувалося, необхідно дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Потрібно уникати потрапляння прямих сонячних променів на ваше взуття, інакше колір може стати тьмяним.

Не варто ставити пару на батарею, бо тепло пошкодить матеріал і спровокує розсихання.

Слід переконатися, що там, де ви сушите взуття, гарна циркуляція повітря.

Як швидко висушити взуття: прості лайфгаки

Аби прискорити процес сушіння взуття, можна скористатися декількома лайфгаками.

Всередину пари помістити серветки чи туалетний папір і змінювати їх кожні 3 години.

Потрібно засунути один кінець рушника всередину взуття, а іншим обмотайте черевик, тканина вбере в себе всю вологу.

Можна використати електричні сушарки для взуття, які продаються в магазинах, але на це потрібно буде витратитися.

Є спосіб сушки феном. Якщо потрібно швидко висушити черевики, це гарний спосіб. Тепловий потік потрібно направити рівномірно на всю поверхню з безпечної відстані. Фен необхідно тримати на відстані, щоб не пошкодити взуття.

Можна за 1 ніч висушити кросівки, якщо є рис чи котячий наповнювач для туалету. Всередину взуття слід насипати рису чи наповнювач, і до ранку ваші кросівки будуть сухими.

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