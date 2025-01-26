Як швидко й безпечно відбілити постільну білизну без хімічних агресивних засобів

Часте використання агресивних відбілювальних засобів може призвести до руйнування тканини, тому постіль доведеться просто викинути.

З часом біла постіль втрачає свій первозданний вигляд, що дуже прикро, адже якісна постільна білизна коштує недешево. А часте застосування агресивних відбілювальних засобів шкодить тканині. Однак досвідчені господині винайшли методи, які безпечно відбілюють постільну білизну, не залишаючи жовтизни й сірості. Розповідаємо, які народні методи повернуть вашим речам ідеальну білизну.

Як швидко та безпечно відбілити постіль, не застосовуючи хлорки

Лимонний сік. Треба вичавити сік одного лимона і засипати його у відсік для порошку разом із засобом для прання. Потім виперіть речі як зазвичай. Або візьміть пів склянки соку лимона і розведіть у чотирьох літрах гарячої води. Замочіть у розчині постільну білизну на 30 хвилин, а потім відправте на прання до пральної машинки.

Треба вичавити сік одного лимона і засипати його у відсік для порошку разом із засобом для прання. Потім виперіть речі як зазвичай. Або візьміть пів склянки соку лимона і розведіть у чотирьох літрах гарячої води. Замочіть у розчині постільну білизну на 30 хвилин, а потім відправте на прання до пральної машинки. Сода. Насипте півсклянки соди в окріп і дайте воді простигнути. Потім замочіть у содовому розчині простирадла на одну годину. У такому засобі найкраще замочувати бавовняну білизну, він швидко поверне речам бездоганний білий колір.

Насипте півсклянки соди в окріп і дайте воді простигнути. Потім замочіть у содовому розчині простирадла на одну годину. У такому засобі найкраще замочувати бавовняну білизну, він швидко поверне речам бездоганний білий колір. Перекис водню. Цей засіб можна додавати в гель для прання, він на відмінно впорається із жовтими плямами та сірістю. Перекис водню можна використовувати для відбілювання навіть делікатних тканин – вовни та шовку.

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