Як швидко замаскувати сліди недосипання і втоми на обличчі: 5 геніально простих способів

Щоб мати свіжий вигляд після нетривалого сну чи важкого дня, можна вдатися до маленьких хитрощів, які швидко допоможуть позбутися слідів утоми на обличчі.

Через стресові ситуації, часте недосипання і відсутність повноцінного відпочинку страждає наш зовнішній вигляд. Синці під очима, змарніла шкіра обличчя та ознаки передчасного старіння видають потребу в негайному відновлені. Але це не завжди можливо. А якщо зранку важлива зустріч на роботі чи прийдуть гості, що робити і як швидко замаскувати темні кола під очима? Є кілька маленьких хитрощів нанесення макіяжу, які за лічені хвилини допоможуть вирішити проблему.

Як приховати втому та сліди недосипання на обличчі

Не варто наносити на лице важку тональну основу. Її густа структура, навпаки, увиразнить усі нерівності та зморшки на вашому обличчі. Краще скористатися ВВ-кремом. Якщо такого немає, то просто розбавте тональну основу звичайним кремом у пропорції 1:1, і у вас вийде зволожувальний легкий тональний засіб, який освіжить обличчя і замаскує недоліки. У косметичці кожної жінки повинен бути консилер для очей. Він чудово і непомітно прибирає синці під очима, дрібні зморшки та інші недоліки на обличчі. Такий засіб повинен мати освітлюючі пігменти і бути на тон світлішим вашої шкіри. Тоді він відпрацює на відмінно: замаскує недоліки і зробить шкіру сяючою, а погляд – виразним. Для того, щоб приховати втомлений погляд і синці під очима, можна нанести на внутрішній кутик ока харлайтер чи світлі тіні кольору перлів. Це освіжить погляд, замаскує втому і надасть обличчю здорового вигляду. Якщо у вас є рум’яна персикового чи світло-рожевого тонів, їх можна сміливо наносити на обличчя у невеликій кількості. Це надасть йому здорового та відпочилого вигляду. На губи варто наносити прозорий бальзам або блиск з ефектом зволоження та сяяння. Не слід фарбувати губи темними матовими чи навпаки яскравими помадами. Оскільки такий колір ще більше увиразнить кола під очима і тьмяність шкіри обличчя.

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