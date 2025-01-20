Як швидко заспокоїтися у будь-якій кризовій ситуації: три найкращі методи

Стрес — це природна реакція організму на подразник, яка допомагає нам впоратися з постійними змінами в навколишньому середовищі. Проте іноді буває вкрай важко керувати своїми емоціями, особливо коли це гнів, образа чи роздратування. А щоб швидко взяти себе в руки й заспокоїтися, психологи рекомендують застосовувати ці три найкращі методи.

Як швидко взяти себе в руки і заспокоїтися: поради психологів

Глибоке повільне дихання. Такий прийом дуже популярний, тому відомий усім, однак науковці лише 2017 року зрозуміли, чому він так добре працює. Біохіміки Медичної школи Стенфордського університету знайшли у стовбурі мозку крихітний кластер нейронів, який пов’язує швидкість і глибину дихання та емоційний стан. Вчені виявили, що активні та поверхневі вдихи призводять до підвищення рівня збудження й нервозності. А коли людина дихає глибоко й повільніше, то, навпаки, заспокоюється та розслаблюється.

Такий прийом дуже популярний, тому відомий усім, однак науковці лише 2017 року зрозуміли, чому він так добре працює. Біохіміки Медичної школи Стенфордського університету знайшли у стовбурі мозку крихітний кластер нейронів, який пов’язує швидкість і глибину дихання та емоційний стан. Вчені виявили, що активні та поверхневі вдихи призводять до підвищення рівня збудження й нервозності. А коли людина дихає глибоко й повільніше, то, навпаки, заспокоюється та розслаблюється. Стиснуті пальці в кулак. Якщо стиснути кулак із загнутим усередину великим пальцем, це допоможе заспокоїтися. Спочатку зробіть глибокий вдих і на видиху, не поспішаючи, стисніть кулак ще сильніше. Потім розслабте кулак і глибоко вдихніть повітря. Повторіть таку вправу п’ять разів із заплющеними очима. Це допоможе заспокоїтися і зняти нервове напруження.

Якщо стиснути кулак із загнутим усередину великим пальцем, це допоможе заспокоїтися. Спочатку зробіть глибокий вдих і на видиху, не поспішаючи, стисніть кулак ще сильніше. Потім розслабте кулак і глибоко вдихніть повітря. Повторіть таку вправу п’ять разів із заплющеними очима. Це допоможе заспокоїтися і зняти нервове напруження. Масаж голови й обличчя. Лікарі говорять, що на голові зосереджено багато нервових закінчень. Тому людина несвідомо, коли нервує, може гладити себе по голові й робити легкий масаж. Психологи рекомендують робити собі масаж голови у стресових ситуаціях, щоб швидко заспокоїтися. Треба просто пройтися пальцями, неначе гребінцем, по шкірі голови від чола до потиличної зони. Також розітріть пальцями щоки, лоб та скроні.

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