Як швидко заточити ніж м'ясорубки своїми руками: найпростіші способи

Якщо затупився ніж вашої помічниці, не варто поспішати шукати майстра, цю проблему можна вирішити самостійно за допомогою підручних засобів.

Ніж – це напевно найголовніша деталь м’ясорубки, тому дуже прикро, коли він затуплюється. Втім, цю проблему досить просто вирішити самостійно. Для цього треба мати в домі наждачний папір, точильний камінь чи болгарку. Розповідаємо, як швидко заточити ніж м’ясорубки своїми руками.

Як дізнатися, що ніж м’ясорубки затупився

Будь-яка м’ясорубка – електрична чи ручна, потребує періодичного заточування ножа. Аби зрозуміти, коли для цього настав час, варто перевірити деталі на наявність таких ознак:

ніж чи сітка почорніли, окислилися;

на ножі залишається багато неперемеленого м’яса;

ніж та сітка погано прилягають одне до одного.

Якщо ви бачите якусь одну чи одразу кілька таких проблем, це означає, що ніж м’ясорубки затупився. Але не поспішайте шукати майстра, нагострити деталь можна самостійно.

Як швидко заточити ніж м'ясорубки: найпростіші способи

Наждачний папір. Візьміть дрібний наждачний папір та зафіксуйте його на рівній поверхні, це може бути якийсь дерев’яний брусок. Потім круговими рухами слід нагострити ніж та сітку м’ясорубки. Варто бути уважними, щоб не сточилися деталі, вони повинні добре прилягати одна до одної.

Візьміть дрібний наждачний папір та зафіксуйте його на рівній поверхні, це може бути якийсь дерев’яний брусок. Потім круговими рухами слід нагострити ніж та сітку м’ясорубки. Варто бути уважними, щоб не сточилися деталі, вони повинні добре прилягати одна до одної. Точильний камінь. Треба взяти диск із отворами та ніж, покласти деталі м’ясорубки на наждачний камінь і зробити кілька кругових рухів. Потім варто закріпити результат дрібним наждачним папером.

Треба взяти диск із отворами та ніж, покласти деталі м’ясорубки на наждачний камінь і зробити кілька кругових рухів. Потім варто закріпити результат дрібним наждачним папером. Болгарка. Такий спосіб підходить для тих, хто вміє працювати із цим інструментом. Треба взяти найтонший диск для болгарки та встановити його. Інструмент необхідно класти диском вгору, щоб на відкритий бік можна було покласти лезо ножа м’ясорубки. По черзі накладайте кожне лезо на диск увімкненої болгарки, тиснути деталлю на інструмент не потрібно.

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