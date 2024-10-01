Як швидко заточити ніж від блендера в домашніх умовах: 3 найкращі способи

Лайфгак із яєчною шкаралупою може здатися дещо дивним, але таким способом можна на відмінно впоратися із проблемою.

З часом ножі блендера чи кавомолки стають не такими гострими, як одразу після покупки. А щоб побутова техніка добре працювала, ножі треба періодично нагострювати. Однак спеціалістів шукати не поспішайте, це можна швидко зробити в домашніх умовах. Із таким простим процесом впорається кожна господиня.

Чим найкраще заточити ножі блендера в домашніх умовах

Щоб заточити ножі кавомолки чи блендера, не обов’язково розбирати прилади, можна зробити це набагато простіше. Кожен із цих трьох способів на відмінно упорається з проблемою без втручання майстра.

Сіль. Ножі блендера та кавомолки знову стануть гострими, якщо два рази на місяць подрібнювати кухонну крупнозернисту сіль. І ножі побутових приладів залишатимуться постійно гострими, не буде потреби звертатися до майстра.

Ножі блендера та кавомолки знову стануть гострими, якщо два рази на місяць подрібнювати кухонну крупнозернисту сіль. І ножі побутових приладів залишатимуться постійно гострими, не буде потреби звертатися до майстра. Яєчна шкаралупа. Перед використанням помийте та просушіть шкаралупу від курячих яєць. Потім покладіть її у чашу блендера та увімкніть прилад на три хвилини, вимкніть прилад, обережно перевірте ніж. Якщо він заточився погано, повторіть процедуру ще раз.

Перед використанням помийте та просушіть шкаралупу від курячих яєць. Потім покладіть її у чашу блендера та увімкніть прилад на три хвилини, вимкніть прилад, обережно перевірте ніж. Якщо він заточився погано, повторіть процедуру ще раз. Точильний камінь. Треба взяти дерев’яну дошку, покласти на неї лезо і проводити по ньому 2-3 рази вгору і вниз точильним каменем, щоб ніж заточувався рівномірно.

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