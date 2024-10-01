Як швидко заточити ніж від блендера в домашніх умовах: 3 найкращі способи

Лайфгак із яєчною шкаралупою може здатися дещо дивним, але таким способом можна на відмінно впоратися із проблемою.
З часом ножі блендера чи кавомолки стають не такими гострими, як одразу після покупки. А щоб побутова техніка добре працювала, ножі треба періодично нагострювати. Однак спеціалістів шукати не поспішайте, це можна швидко зробити в домашніх умовах. Із таким простим процесом впорається кожна господиня.
Чим найкраще заточити ножі блендера в домашніх умовах
Щоб заточити ножі кавомолки чи блендера, не обов’язково розбирати прилади, можна зробити це набагато простіше. Кожен із цих трьох способів на відмінно упорається з проблемою без втручання майстра.
- Сіль. Ножі блендера та кавомолки знову стануть гострими, якщо два рази на місяць подрібнювати кухонну крупнозернисту сіль. І ножі побутових приладів залишатимуться постійно гострими, не буде потреби звертатися до майстра.
- Яєчна шкаралупа. Перед використанням помийте та просушіть шкаралупу від курячих яєць. Потім покладіть її у чашу блендера та увімкніть прилад на три хвилини, вимкніть прилад, обережно перевірте ніж. Якщо він заточився погано, повторіть процедуру ще раз.
- Точильний камінь. Треба взяти дерев’яну дошку, покласти на неї лезо і проводити по ньому 2-3 рази вгору і вниз точильним каменем, щоб ніж заточувався рівномірно.
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