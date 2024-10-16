Як швидко заточити тупі ножиці в домашніх умовах: будуть гострими, неначе бритва

Не завжди є можливість віднести ножиці на професійне заточування, бо такого майстра ще треба знайти. Та й купувати нові не хочеться, адже старі так добре працюють. Що ж робити в такому разі? Є кілька підручних засобів, які на відмінно допоможуть впоратися із проблемою. Після таких методів ножиці кроїтимуть навіть найтоншу тканину. Розповідаємо, чим швидко заточити ножиці в домашніх умовах.

Як нагострити ножиці в домашніх умовах: результат вас приємно здивує

Алюмінієва фольга. Візьміть шматочок фольги та складіть його так, щоб вийшла смужка, товстіша за папір. Поріжте алюмінієву смужку ножицями по всій довжині леза, за потреби повторіть процедуру ще з одними клаптиком фольги. Потім добре витріть ножиці тканиною.

Візьміть шматочок фольги та складіть його так, щоб вийшла смужка, товстіша за папір. Поріжте алюмінієву смужку ножицями по всій довжині леза, за потреби повторіть процедуру ще з одними клаптиком фольги. Потім добре витріть ножиці тканиною. Скло. Візьміть будь-яку ємність з товстого скла. Це може бути салатник чи пляшка, банка також підійде. Головне, скляна тара повинна бути круглої форми. Максимально розкрийте ножиці та помістіть ємність між лезами, зробіть рухи ножицями, ніби ви ріжете скло. Повторюйте процедуру, поки ножиці не стануть гострими.

Візьміть будь-яку ємність з товстого скла. Це може бути салатник чи пляшка, банка також підійде. Головне, скляна тара повинна бути круглої форми. Максимально розкрийте ножиці та помістіть ємність між лезами, зробіть рухи ножицями, ніби ви ріжете скло. Повторюйте процедуру, поки ножиці не стануть гострими. Наждачний папір. Цей спосіб підходить не для всіх ножиць, так можна заточити канцелярські й деякі види кухонних ножиць. Це дієвий метод для тих інструментів, які мають гладку поверхню без зубців. Для заточування ножиць знадобиться наждачний папір Р600 або Р300. Треба ножицями нарізати цей наждачний папір — під час нарізання вони й точитимуться. Розкрийте ножиці, щоб кут між лезами дорівнював 90 градусам. Після цього захопіть ножицями наждачний папір, щоб він упирався в саме перехрестя, і зробіть розріз до повного змикання інструменту. Так треба зробити не менше 15 разів, потім необхідно перевернути наждачний папір і виконати ще 15 надрізів.

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