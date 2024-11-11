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Як швидко зробити компост в домашніх умовах: перегній з опалого листя за місяць

Як швидко зробити компост в домашніх умовах: перегній з опалого листя за місяць

Як швидко зробити компост з опалого листя

Як можна швидко приготувати компост з опалого листя

Листовий перегній – це універсальний засіб для покращення структури ґрунту, покращення його характеристик.  Зараз саме час збирати опале листя та закладати його на зберігання, щоб навесні отримати готовий компост, який можна буде відразу внести в ґрунт. А якщо потрібно приготувати листовий перегній за короткий термін для мульчування рослин, для перекопування грядок восени?. Є способи які, допоможуть зробити перегній за місяць.

Як швидко зробити компост в домашніх умовах

  • Зберіть листя. Найкраще, щоб це були лісові листя. Не підходить для компосту хворе, уражене листя, краще не використовувати листя брусниці, горіха волоського, дуба. 
  • Для приготування компосту, візьміть чорні або будь-які інші тоновані поліетиленові мішки та заповніть їх листям шар за шаром. 
  • Розчиніть у відрі гарячої води 300-500 г дріжджів. Додайте 4-5 склянок цукру, склянку старого варення. Замість живих дріжджів можна застосовувати сухі пекарські  — на відро води вистачить 40 г дріжджів.
  • Воду з доданими інгредієнтами слід добре перешкодити, залишити на 3-4 години. Після цього приготовленим розчином проливати кожний шар компосту, в кінці полити всю компостну купу.
  •  Бажано в плівці зробити вентиляційні отвори для кращого доступу кисню, тому, що він необхідний мікроорганізмам для нормальної життєдіяльності.
  • Обов'язково постійно зволожувати листовий перегній. Саме висока вологість компосту та активовані цукром та варенням дріжджі дозволять швидше розкластися органіці. Ні в якому разі не допускати пересихання органіки інакше мікрофлора буде гинути. Крім води можна використовувати розведений пташиний послід або ж розчин коров'яку.
  • Розташуйте мішок у теплому місці, краще під сонячними променями, щоб органіка пріла.

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