Як швидко зробити компост в домашніх умовах: перегній з опалого листя за місяць

Листовий перегній – це універсальний засіб для покращення структури ґрунту, покращення його характеристик. Зараз саме час збирати опале листя та закладати його на зберігання, щоб навесні отримати готовий компост, який можна буде відразу внести в ґрунт. А якщо потрібно приготувати листовий перегній за короткий термін для мульчування рослин, для перекопування грядок восени?. Є способи які, допоможуть зробити перегній за місяць.

Як швидко зробити компост в домашніх умовах

Зберіть листя. Найкраще, щоб це були лісові листя. Не підходить для компосту хворе, уражене листя, краще не використовувати листя брусниці, горіха волоського, дуба.

Для приготування компосту, візьміть чорні або будь-які інші тоновані поліетиленові мішки та заповніть їх листям шар за шаром.

Розчиніть у відрі гарячої води 300-500 г дріжджів. Додайте 4-5 склянок цукру, склянку старого варення. Замість живих дріжджів можна застосовувати сухі пекарські — на відро води вистачить 40 г дріжджів.

Воду з доданими інгредієнтами слід добре перешкодити, залишити на 3-4 години. Після цього приготовленим розчином проливати кожний шар компосту, в кінці полити всю компостну купу.

Бажано в плівці зробити вентиляційні отвори для кращого доступу кисню, тому, що він необхідний мікроорганізмам для нормальної життєдіяльності.

Обов'язково постійно зволожувати листовий перегній. Саме висока вологість компосту та активовані цукром та варенням дріжджі дозволять швидше розкластися органіці. Ні в якому разі не допускати пересихання органіки інакше мікрофлора буде гинути. Крім води можна використовувати розведений пташиний послід або ж розчин коров'яку.

Розташуйте мішок у теплому місці, краще під сонячними променями, щоб органіка пріла.

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