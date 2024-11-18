Як швидко зрозуміти, що людина говорить неправду: дивіться на жести й міміку

Під час брехні дуже важко контролювати своє тіло, тому за позами й жестами можна одразу зрозуміти, що вам кажуть неправду.

Мотиви брехні можуть бути різними. Одні говорять неправду, щоб захистити близьких від болю і неприємних емоцій, інші брешуть винятково з егоїстичних міркувань. Щоб швидко зрозуміти, що людина говорить вам неправду, достатньо слідкувати за її поведінкою та рухами тіла.

Як швидко визначити, що вам говорять неправду

Сидить, немов на розпеченому камінні. Зазвичай людині доволі складно контролювати своє тіло, особливо коли вона бреше. Тому саме воно видасть брехуна. Треба просто спостерігати за позами опонента. Якщо він бреше, то ковзатиме на стільці, схрещуватиме й виправлятиме ноги чи руки, ховатиме руки в кишені, потім витягуватиме їх, зводитиме за спиною.

Зазвичай людині доволі складно контролювати своє тіло, особливо коли вона бреше. Тому саме воно видасть брехуна. Треба просто спостерігати за позами опонента. Якщо він бреше, то ковзатиме на стільці, схрещуватиме й виправлятиме ноги чи руки, ховатиме руки в кишені, потім витягуватиме їх, зводитиме за спиною. Фальшива усмішка. Якщо людина щиро усміхається, це видно по очах, навколо них з'являються дрібні зморшки. А фальшива усмішка не видає емоцій на обличчі, розтягується лише рот.

Якщо людина щиро усміхається, це видно по очах, навколо них з'являються дрібні зморшки. А фальшива усмішка не видає емоцій на обличчі, розтягується лише рот. Торкання до обличчя. У людини, яка говорить неправду, може свербіти обличчя, вона торкатиметься рота, прикриваючи його долонею, щік, кінчика носа чи мочки вуха, потиратиме підборіддя.

У людини, яка говорить неправду, може свербіти обличчя, вона торкатиметься рота, прикриваючи його долонею, щік, кінчика носа чи мочки вуха, потиратиме підборіддя. Стиснуті губи. Коли хтось бреше, у нього пересихає в роті. Щоб подолати відчуття дискомфорту, людина може стискати губи чи робити смоктальні рухи ротом. Губи від перенапруженості можуть навіть побіліти.

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