Як швидко зварити горох без замочування на ніч: кулінарна хитрість

Досвідчені господині перед тим, як зварити горох, зазвичай замочують його на 8-10 годин, однак цей процес займає надто багато часу.

Чи можна швидко зварити горох, не замочуючи його на ніч? Так, це можливо, і для цього знадобиться простий інгредієнт, який завжди є під рукою.

Що зробити, щоб горох швидко розварився

Насипте у ємність дві літри води й додайте столову ложку соди.

Залиште горох у цьому розчині на 40-60 хвилин.

Потім злийте содовий розчин, промийте горох і варіть як зазвичай.

Так як сода розм’якшує оболонку бобових, горох швидше вариться та перетворюється на пюре.

Чи можна додавати соду під час варіння гороху

Так, деякі господині не витрачають час на замочування, тому просто додають трохи соди в каструлю. Однак тут варто бути обережними з кількістю соди, щоб не зіпсувати страву. Буде досить чверті чайної ложки, це жодним чином не вплине на смакові властивості горохового супу чи пюре.

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