Як швидко зварити перловку без замочування: секрети приготування від професійних кухарів

Перлова каша – одна зі старовинних українських страв, тому її так люблять готувати господині.

Побутує думка, що перловку довго готувати, бо її спочатку треба замочувати на декілька годин, а потім ще хвилин сорок варити. Стільки зусиль заради одного гарніру – ця справа під силу не кожній господині. Особливо, коли обмаль часу на приготування обіду чи вечері. Однак професійні кухарі наголошують на тому, що такий процес приготування вже не актуальний. Так як перлову кашу можна приготувати значно швидше і простіше.

Як швидко приготувати перлову кашу без замочування крупи

Спочатку треба промити перлову крупу. Потім насипте в каструлю три склянки води і доведіть до кипіння, засипте в окріп склянку перловки. Щойно суміш почне кипіти, продовжуйте варити на великому вогні упродовж десяти хвилин.

Потім приберіть каструлю з вогню і злийте першу воду. Додайте в каструлю дві склянки води, доведіть крупу до кипіння, зменшіть вогонь і варіть кашу упродовж двадцяти хвилин.

Через 20 хвилин спробуйте перловку, якщо крупа ще тверда, додайте трохи води і залиште на теплій, але вимкненій плиті ще на 5 хвилин.

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