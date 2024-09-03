Як сіяти гірчицю вручну для покращення ґрунту після збору врожаю

Зменшити вплив хімічних засобів захисту рослин, синтетичних добрив на людський організм можна використовуючи на власній ділянці органічне землеробство, одним з елементів якого є засів ґрунту сидератами. Гірчиця – є відмінним сидератом для покращення та відновлення ґрунту, тому вона й така популярна.

Гірчиця відрізняється гарною схожістю й активним ростом, її вегетаційний період становить всього 30-45 днів. Рослина має мало природних шкідників і хвороб, завдяки цьому «очищає» ґрунт для майбутніх посадок, привертає на ділянку бджіл.

Посів сидерата цілком економічний -- на 1 сотку потрібно від 200 до 400 г насіння.

Переваги гірчиці як сидерату

Посадка гірчиці на ділянці підвищує родючість ґрунту на ділянці без застосування добрив.

Гірчиця захищає ґрунт від вивітрювання й пересихання.

Рослина підвищує рихлість ґрунту, збільшує його аерацію.

Рослинні залишки, закладені в ґрунт, стають живильним середовищем для розвитку корисної ґрунтової мікрофлори.

Завдяки гірким ефірним оліям в складі рослина здатна відлякувати шкідників.

Культура здатна позбавити ділянку від бур'янів.

Культура є цінним медоносом.

Використання гірчиці дозволяє дотримуватися сівозміни.

Як і коли сіяти гірчицю

Коли сіяти гірчицю як добриво

Сіяти гірчицю можна як навесні, так і восени. Рослину починають висівати у другій половині березня і завершують в середині вересня (використовується озимий спосіб).Часто сіють після збирання основної культури, але в жодному разі не після капусти.

Коли сіяти гірчицю восени

Восени гірчицю рекомендують сіяти із середини серпня до середини вересня. Оптимальний час для посіву – кінець серпня. Це дає рослині достатньо часу на розвиток на початок холодів.

Скільки потрібно насіння гірчиці на одну сотку

Норма висіву гірчиці залежить від різних чинників. В середньому висівають 300-350 г насіння на сотку або близько 4 кг посівного матеріалу на 1 гектар. Потрібно пам'ятати, що насіння гірчиці має обмежений термін придатності - 3 роки, з кожним роком якість матеріалу і ймовірність його схожості знижується.

Як правильно сіяти гірчицю восени

Посів гірчиці восени відбувається після збору базових культур.

Перед посівом необхідно

Ретельно розпушити ґрунт.

Заглибити насіння на 7 см, відстань між рядами повинна бути не меншою за 15 см.

Пройтися по ділянці за допомогою грабель, присипати посадку ґрунтом.

Помірно полити територію.

Після дозрівання сидерата, дехто розкидає бадилля по ділянці, тоді як інші перекопують ґрунт або проводять заорювання культиватором. Обидва методи вважаються однаково ефективними.

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