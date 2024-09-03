Як сіяти гірчицю вручну для покращення ґрунту після збору врожаю

Як і коли сіяти гірчицю восени, переваги сидерата
Зменшити вплив хімічних засобів захисту рослин, синтетичних добрив на людський організм можна використовуючи на власній ділянці органічне землеробство, одним з елементів якого є засів ґрунту сидератами. Гірчиця – є відмінним сидератом для покращення та відновлення ґрунту, тому вона й така популярна.
Гірчиця відрізняється гарною схожістю й активним ростом, її вегетаційний період становить всього 30-45 днів. Рослина має мало природних шкідників і хвороб, завдяки цьому «очищає» ґрунт для майбутніх посадок, привертає на ділянку бджіл.
Посів сидерата цілком економічний -- на 1 сотку потрібно від 200 до 400 г насіння.
Переваги гірчиці як сидерату
- Посадка гірчиці на ділянці підвищує родючість ґрунту на ділянці без застосування добрив.
- Гірчиця захищає ґрунт від вивітрювання й пересихання.
- Рослина підвищує рихлість ґрунту, збільшує його аерацію.
- Рослинні залишки, закладені в ґрунт, стають живильним середовищем для розвитку корисної ґрунтової мікрофлори.
- Завдяки гірким ефірним оліям в складі рослина здатна відлякувати шкідників.
- Культура здатна позбавити ділянку від бур'янів.
- Культура є цінним медоносом.
- Використання гірчиці дозволяє дотримуватися сівозміни.
Як і коли сіяти гірчицю
Коли сіяти гірчицю як добриво
Сіяти гірчицю можна як навесні, так і восени. Рослину починають висівати у другій половині березня і завершують в середині вересня (використовується озимий спосіб).Часто сіють після збирання основної культури, але в жодному разі не після капусти.
Коли сіяти гірчицю восени
Восени гірчицю рекомендують сіяти із середини серпня до середини вересня. Оптимальний час для посіву – кінець серпня. Це дає рослині достатньо часу на розвиток на початок холодів.
Скільки потрібно насіння гірчиці на одну сотку
Норма висіву гірчиці залежить від різних чинників. В середньому висівають 300-350 г насіння на сотку або близько 4 кг посівного матеріалу на 1 гектар. Потрібно пам'ятати, що насіння гірчиці має обмежений термін придатності - 3 роки, з кожним роком якість матеріалу і ймовірність його схожості знижується.
Як правильно сіяти гірчицю восени
Посів гірчиці восени відбувається після збору базових культур.
Перед посівом необхідно
- Ретельно розпушити ґрунт.
- Заглибити насіння на 7 см, відстань між рядами повинна бути не меншою за 15 см.
- Пройтися по ділянці за допомогою грабель, присипати посадку ґрунтом.
- Помірно полити територію.
Після дозрівання сидерата, дехто розкидає бадилля по ділянці, тоді як інші перекопують ґрунт або проводять заорювання культиватором. Обидва методи вважаються однаково ефективними.
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