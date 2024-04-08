Як сказати українською "два сапога пара": список відповідників

Приказку можна замінити одразу кількома відповідниками.
Приказка "два сапога пара" є мовною калькою. Багато хто продовжує використовувати ЇЇ у побуті, у той час, як в українській мові є дуже колоритні відповідники. Цей фразеологізм описує людей, які схожі за характером, манерами, поглядами, поведінкою чи способом життя.
Як правильно сказати вислів українською – читайте далі.
Як замінити вислів українською
Це висловлювання можна замінити такими прислів'ями:
- з одного тіста ліплені
- з одного сукна ґудзики
- зійшовся Яким з таким
- яке їхало, таке й здибало
- гарна парочка - Семен та Одарочка.
- обоє рябоє
Наприклад:
"Обоє рябоє – і населення, і ми. Всі однаково з убогенькими душевними габаритами. Міщанин на міщанині" (О. Довженко).
"Про це скупе подружжя кажуть, що вони обоє рябоє" (М. Стельмах).
Раніше ми розповідали, як сказати українською " не по себе".
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