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Як сказати українською "два сапога пара": список відповідників

Як сказати українською "два сапога пара": список відповідників

Як сказати українською російські вислови

Приказку можна замінити одразу кількома відповідниками.

Приказка "два сапога пара" є мовною калькою. Багато хто продовжує використовувати ЇЇ у побуті, у той час, як в українській мові є дуже колоритні відповідники. Цей фразеологізм описує людей, які схожі за характером, манерами, поглядами, поведінкою чи способом життя.

Як правильно сказати вислів українською – читайте далі.

Як замінити вислів українською

Це висловлювання можна замінити такими прислів'ями:

  • з одного тіста ліплені
  • з одного сукна ґудзики
  • зійшовся Яким з таким
  • яке їхало, таке й здибало
  • гарна парочка - Семен та Одарочка.
  • обоє рябоє

Наприклад:

"Обоє рябоє – і населення, і ми. Всі однаково з убогенькими душевними габаритами. Міщанин на міщанині" (О. Довженко).

"Про це скупе подружжя кажуть, що вони обоє рябоє" (М. Стельмах).

Раніше ми розповідали, як сказати українською " не по себе".

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