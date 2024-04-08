Як сказати українською "два сапога пара": список відповідників

Приказка "два сапога пара" є мовною калькою. Багато хто продовжує використовувати ЇЇ у побуті, у той час, як в українській мові є дуже колоритні відповідники. Цей фразеологізм описує людей, які схожі за характером, манерами, поглядами, поведінкою чи способом життя.

Як правильно сказати вислів українською – читайте далі.

Як замінити вислів українською

Це висловлювання можна замінити такими прислів'ями:

з одного тіста ліплені

з одного сукна ґудзики

зійшовся Яким з таким

яке їхало, таке й здибало

гарна парочка - Семен та Одарочка.

обоє рябоє

Наприклад:

"Обоє рябоє – і населення, і ми. Всі однаково з убогенькими душевними габаритами. Міщанин на міщанині" (О. Довженко).

"Про це скупе подружжя кажуть, що вони обоє рябоє" (М. Стельмах).

Раніше ми розповідали, як сказати українською " не по себе".

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