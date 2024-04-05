Як сказати українською "не по себе": список відповідників

Українці масово відмовляються від використання російської мови. Водночас під час переходу на українську виникає чимало складнощів. Серед завад – російські вислови, які "прижилися" серед українців. Серед них – "не по себе".

Як правильно сказати вислів українською – читайте далі.

Як сказати українською "мне не по себе"

Українці часто перекладають цю фразу як "мені стало не по собі". Втім, український мовознавець Олександр Авраменко наголошує, що такий варіант неправильний. Його краще замінити на "ніяково".

Для прикладу: "Мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги" або "Я зніяковів через різке зауваження".

"Раджу уникати російського вислову "не по собі", а вживати органічні українські відповідники "ніяково" та "ніяковіти", – наголосив Авраменко.

Інші відповідники "не по себе"

Залежно від ситуації скалькований вислів "не по собі" варто замінити на:

почуватся ніяково, незручно;

ні в сих, ні в тих;

моторошно;

недобре, зле.

Раніше ми розповідали, як сказати "утро вечера мудренее".

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