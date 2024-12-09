А ви знаєте, як буде "собутыльник" українською: цікаві варіанти

Українці часто називають тих, хто розпиває з ними алкогольні напої, "собутильниками", хоча це слово є росіянізмом. Багато хто не знає, як правильно українською буде "собутыльник".

Згідно зі словником української мови, слово "собутыльник" означає компаньйона з розпиття спиртних напоїв на постійній або тимчасовій основі.

Як українською мовою перекласти слово "собутыльник"

В українській мові існує декілька цікавих відповідників цього слова.

Найбільш відомим перекладом з російської мови є слово "почарківець", а вона – "почарківка".

Ще один цікавий відповідник – "горілчаний брат", який нерідко можна зустріти в художніх творах української літератури. "Нині він і самого Семенюка не дуже поважав, – адже це приятель та навіть і горілчаний брат Ступи" (Федір Кравченко).

Ще одним цікавим варіантом є "чоповий брат", який походить від слова "чип", що має значення конусоподібної дерев'яної пробки для закриття отвору в посудині.

Це найбільш розповсюджені синоніми до слова "собутыльник". Серед інших варіантів можна почути супияк, сучарник, товариш по чарці, співчарник.

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