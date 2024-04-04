Як сказати українською: відповідники до популярних російських прислівʼїв

Добираємо українські відповідники до російських прислівʼїв.
Українська мова багата на різні колоритні та влучні прислів’я, але, на жаль, більшість їх не знають та використовують поширені російські.
ТСН.ua пропонує вам українські альтернативи відомих російських прислів’їв і приказок, які поширені в народі, посилаючись на Instagram-сторінку “Солов’їну треба знати”.
Смеется тот, кто смеется последний
Це прислів’я чув, мабуть, кожен. Втім, український відповідник вживається не так часто. В наших силах це виправити, і у певних ситуаціях застосовувати замість російського зразка, наш, солов’їний: Хто звечора плаче, той уранці скаче.
Рыбак рыбака видит издалека
Ще одне відоме прислів’я, яке має український переклад. Між іншим, запам’ятати наш відповідник значно простіше: Чумак чумака (кулик кулика) бачить здалека або Свій свояка вгадає здалека.
Первый блин комом
Ну хто з нас не використовував це прислів’я, і під час самого процесу смаження млинців, і у будь-яких інших починаннях, де на старті довелося зазнати невдачі. У цього прислів’я також є дуже легкий для запам’ятовування відповідник: Перший млинець нанівець.
У кого что болит, тот о том и говорит
Це прислів’я ви також, напевно, чули. А ось українська альтернатива значно милозвучніша та проста для вивчення: Голодній курці просо на думці.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
Наш солов’їний відповідник дещо видозмінений, замість дитя у нас — гречка, а замість сліз — суперечка: Нехай буде гречка, аби не суперечка.
Игра стоит свеч
А цю приказку часто можна почути у фільмах чи серіалах, проте саме українська альтернатива звучить не лише помпезно, а ще й допомагає працювати з дикцією. Погодьтеся, звучання немов у скоромовки: Вартий палац Паца, а Пац палаца.
Легок на помине
Частенько говоримо про когось, а потім, коли випадково зустрічаємо, так і рветься це російське “на помине”. Жодних “поминок” більше не вживаємо, адже є чудовий український варіант: Про вовка річ, а він навстріч.
Делу — время, потехе — час
Існує гарний український відповідник: Коли почав орати, то в сопілку не грати.
На вкус, на цвет товарища нет
Запамʼятайте це вислів українською: У всякої Пашки свої замашки.
Раніше ми писали, як українською перекласти “утро вечера мудренее”.
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