Як сказати "з прошедшим" українською мовою: відповідники

Слово "прошедший" часто можна зустріти у розмновній мові українців, однак, це калька з російської. Замініть його українськими відповідниками, щоб очистити своє спілкування.

На порталі Santmat розповіли, які існують відповідники слова "прошедший" в українській мові, і як правильно вживати їх в реченнях.

В українській мові слово "прошедший" має декілька значень і використовується в залежності від контексту. Хоча в російській мові в будь-якій ситуації пишеться лише це одне слово. Як його замінити:

"минулий" — коли йдеться про минулий час або подію, яка сталася в минулому;

— коли йдеться про минулий час або подію, яка сталася в минулому; "який/що пройшов" — коли у реченні йдеться про аналіз дій.

Давайте, розглянемо ці два слова у прикладах:

Минулий місяць був насичений різними подіями. Винахідникам, які успішно пройшли перевірку та підтвердили новаторство своїх розробок, надають відповідне патентне свідоцтво.

А як же сказати "с прошедшим днем рождения" українською

Найчастіше слово "прошедший" використовується тоді, коли ми говоримо про свято, яке минуло. В цьому разі підійдуть обидва відповідники. Тобто, ви можете сказати "Вітаю тебе з днем народження, що минуло!", або "Вітаю тебе з минулим днем народження!".

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