Як скласти дрова восени, щоб вони швидше висохнули і залишалися сухими взимку

Вже зараз українці масово запасаються дровами, щоб пережити важку зиму. Однак, не менш важливо правильно їх зберігати, щоб деревина залишалася сухою.

Для того, щоб взимку в приватному будинку чи на дачі було тепло, потрібно не лише запастися дровами й потім їх наколоти, але й скласти так, щоб можна їх було зручно діставати, а ще, щоб деревина не ставала вологою взимку.

Дрова не матимуть зайвої вологи, якщо забезпечити їх правильною циркуляцією повітря та сонячним світлом. Досвідчені дачники розповіли кілька важливих секретів, які допомагають отримати такий результат.

Спочатку потрібно вибрати таке місце на своїй ділянці, де навіть взимку буде достатньо сонячних променів. Стопку дров фахівці радять класти так, щоб їхня довжина розташовувалася перпендикулярно напрямку вітру в більшість днів. Але, якщо напрямок вітру в вашому регіоні надто часто змінюється, тоді краще покласти дрова з північного напрямку на південний.

Дуже важливо не дати волозі з землі потрапити всередину деревини. Для цього покладіть на ґрунт оброблені гілки, які захищатимуть дрова. Дрова починають складати на кінцях штабеля, поміщаючи декілька паралельно один до одного. Всі інші кладіть перпендикулярно.

Сформуйте декілька шарів, які повинні створити шість рівнів дров, після чого починайте робити другу "вежу" вже на іншому кінці. Між двома такими "вежами" дрова потрібно скласти так, щоб між ними вільно проходило повітря. Не забудьте вкрити дрова бризентом, якщо у вас немає спеціального сараю для них. Так ви зможете захистити деревину від опадів.

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