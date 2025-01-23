Як смажити, щоб олія не забризкувала всю плиту: корисні трюки, про які мало хто знає

Під час смаження будь-яких продуктів олія часто бризкає на всі боки, тому господиням після приготування доводиться кожного разу влаштовувати прибирання. А це забирає купу сил та часу, які можна витратити на більш приємні речі, наприклад, на відпочинок. Однак професійні кухарі діляться корисними лайфгаками, які допоможуть уникнути цієї проблеми. Розповідаємо, що треба робити, щоб олія не розбризкувалася під час смаження.

Як уникнути бризок олії під час смаження: поради експертів

По-перше, професіонали рекомендують перед приготуванням позбуватися зайвої вологи, яка міститься в продуктах. Це можна зробити за допомогою паперових рушників. Бо зазвичай саме через занадто вологі продукти олія починає стріляти в різні боки. Також олію треба насипати на суху, добре розігріту сковорідку, тоді вона не бризкатиме на плиту, стіни чи підлогу.

професіонали рекомендують перед приготуванням позбуватися зайвої вологи, яка міститься в продуктах. Це можна зробити за допомогою паперових рушників. Бо зазвичай саме через занадто вологі продукти олія починає стріляти в різні боки. Також олію треба насипати на суху, добре розігріту сковорідку, тоді вона не бризкатиме на плиту, стіни чи підлогу. По-друге, треба накривати сковорідку кришкою і зменшувати вогонь, якщо ви кладете смажитися вологі продукти. Але кришку не можна повністю закривати, бо утвориться конденсат, а олія бурхливо реагує на воду.

треба накривати сковорідку кришкою і зменшувати вогонь, якщо ви кладете смажитися вологі продукти. Але кришку не можна повністю закривати, бо утвориться конденсат, а олія бурхливо реагує на воду. По-третє, якщо технологія приготування страви дозволяє, тоді варто скористатися панірувальними сухарями чи борошном. Наприклад, якщо ви смажите соковиті котлетки, то найкраще це робити в паніруванні. Бо фарш містить чимало вологи, тому під час смаження уникнути розбризкування не вдасться.

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