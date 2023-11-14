Як стати ідеальним співрозмовником: із вами захочуть спілкуватися усі

Ви не вмієте говорити з людьми так, щоб з вами всі хотіли спілкуватися? Для цього не обов’язково володіти ораторською майстерністю. Буде цілком достатньо, якщо ви слухатимете і даватимете своєму співрозмовнику зрозуміти, що вам можна довіряти. Як це зробити? Цьому можна легко навчитися, застосовуючи прості рекомендації від експертів із навичок спілкування. Розповідаємо, посилаючись на сайт Expert Click, як стати крутим співрозмовником і розмовляти з людьми так, щоб вони хотіли з вами спілкуватися.

Як стати цікавим співрозмовником: перевірені способи

Уважно слухайте співрозмовника, люди відчувають, коли ви їх не слухаєте. Тому під час розмови не чекайте своєї черги щось сказати, а спочатку вислухайте людину, тоді вона автоматично почне вам довіряти. А це значить, що ви їй сподобаєтеся. Оскільки нам подобаються саме ті люди, яким ми схильні вірити.

люди відчувають, коли ви їх не слухаєте. Тому під час розмови не чекайте своєї черги щось сказати, а спочатку вислухайте людину, тоді вона автоматично почне вам довіряти. А це значить, що ви їй сподобаєтеся. Оскільки нам подобаються саме ті люди, яким ми схильні вірити. Встановіть зоровий контакт і періодично кивайте. Цей невербальний спосіб дасть зрозуміти опонентові, що ви уважно його слухаєте. В жодному разі під час розмови не відволікайтеся від співрозмовника, особливо на свій смартфон.

і періодично кивайте. Цей невербальний спосіб дасть зрозуміти опонентові, що ви уважно його слухаєте. В жодному разі під час розмови не відволікайтеся від співрозмовника, особливо на свій смартфон. Посміхайтеся під час розмови, це один із найкращих способів показати, що ви відкриті до спілкування і доброзичливі. Люди довіряють тим, хто щиро посміхається.

це один із найкращих способів показати, що ви відкриті до спілкування і доброзичливі. Люди довіряють тим, хто щиро посміхається. Робіть своєму співрозмовнику компліменти. Усім без винятку подобається, коли їх визнають і помічають їхні сильні сторони.

Усім без винятку подобається, коли їх визнають і помічають їхні сильні сторони. Цікавтеся тим, що любить ваш співрозмовник, які у нього захоплення. Наприклад, запитайте: «Який улюблений ресторан ви порекомендуєте мені відвідати?» Тоді людина розумітиме, що ви до неї небайдужі і автоматично так само ставитиметься до вас. З вами хотітимуть продовжити спілкування.

Наприклад, запитайте: «Який улюблений ресторан ви порекомендуєте мені відвідати?» Тоді людина розумітиме, що ви до неї небайдужі і автоматично так само ставитиметься до вас. З вами хотітимуть продовжити спілкування. Беріть участь у переживаннях свого співрозмовника, підтримуйте його, коли він ділиться своїми побоюваннями. Наприклад, людина боїться публічних виступів, підтримайте її словами: «Я знаю, що це досить лячно – виступати на публіку, я сам таке не раз відчував».

Якщо ви дотримуватиметеся цих простих порад, вас сприйматимуть за чудового співрозмовника і цікаву особистість. Оскільки кожній людині потрібно, щоб її вислухали, підтримали та зрозуміли. А це досить просто зробити, якщо уважно слухати інших.

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