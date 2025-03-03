Як стимулювати цвітіння орхідеї: потрібен лише звичайний лимон

Багато власників орхідей зіштовхуються з проблемою відсутності квітіння, хоча всі належні для цього умови є. Однак професійні флористи знають, як легко вирішити проблему і стимулювати рослину випустити квітконоси.

Для того, щоб змусити орхідею цвісти, як пише ресурс news.blog, потрібен звичайний лимон. Адже лимонна кислота здатна стимулювати ріст і квітіння орхідеї.

Яка користь лимона для орхідеї: як правильно підживити рослину

Мало хто знає, але у природному середовищі орхідеї ростуть у тих місцях, де є чорні плісняві гриби. Саме вони виділяють кислоту, якою живиться квітка. А лимонна кислота має схожі властивості, вона регулює pH води, допомагає засвоєнню корисних речовин з ґрунту, а також захищає рослину від бактерій та грибкових захворювань.

Щоб підживити орхідею і стимулювати її до квітіння, треба зробити з лимона розчин. На літр чистої відстояної води треба взяти чайну ложку лимонного соку, лимонна кислота також підійде, необхідно брати 1 грам. Додайте кислоту у воду і ретельно перемішайте до повного розчинення.

Підживлення можна проводити двома способами. Обприскуйте листя та повітряне коріння орхідеї двічі на тиждень. Таким чином ви стимулюєте ріст та розвиток квітки, а також захистите її від грибкових захворювань.

Є ще один спосіб – метод занурення. Помістіть горщик із квіткою у розчин на 30 хвилин, потім витягніть і дайте зайвій рідині стекти. Використовуйте метод занурення раз на місяць.

Після таких процедур ваша орхідея випустить квітконоси і пишно квітнутиме упродовж тривалого часу.

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