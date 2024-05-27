Як стимулювати зростання монстери: популярний напій з кухні може стати найкращим добривом

В українських квартирах досить часто можна побачити монстеру в горщику. Хоча ця квітка досить проста у догляді, буває, що вона ніяк не хоче випускати нове листя.

У виданні PrzyślijPrzepis розповіли, як підживлювати монстеру, щоб вона випускала регулярно листок за листком.

Що любить монстера в домашніх умовах

Навесні та на початку літа відбувається період посиленого зростання цієї кімнатної рослини, а тому варто приділити монстері якомога більше вашої уваги. Зокрема, важливо підтримати здоров'я її кореневої системи.

Монстера популярна не лише завдяки своєму зовнішньому вигляду, ця рослина ще й дуже корисна. Наприклад, вона, разом зі спатифілумом, є природним фільтром повітря в кімнаті, поглинаючи формальдегід, аміак та бензол. Тому дуже важливо, щоб у монстери регулярно з'являлося нове листя для очищення повітря.

Найважливішим для монстери є правильне місце розташування. Ця рослина любить розсіяне світло без прямих сонячних променів. Також потурбуйтеся, щоб у горщику був легкий ґрунт, що містить торф, перліт, землю та кору.

Поливати монстеру потрібно регулярно, але помірно (коли верхній шар ґрунту повністю підсохне). Через надмірне поливання можуть виникнути проблеми із загниванням коріння. Крім цього раз на 2-3 тижні обприскуйте всю рослину фільтрованою водою кімнатної температури. Мостера дуже любить зволожене повітря, тому, якщо її поставити біля зволожувача, рослина "подякує" вам новим листям.

Від стебел часто зростають повітряні корені, які слід направляти в бік горщика чи обмотати ними основу рослини (якщо вони вже надто довгі). Зрізати їх не можна. Саме повітряні корені допомагають монстері краще вбирати вологу.

Як підживлювати монстеру

Як підживлювати монстеру чаєм / Фото: Unsplash

Особливо в період від весни до осені монстері потрібне додаткове підживлення. Найбільш необхідними їй елементами є азот, калій та фосфор.

Експерти також радять використовувати популярний напій, який точно є на кожній кухні. Йдеться про чорний чай. В ньому містяться танін та дубильні речовини. Вони позитивно впливають на імунітет рослини, зміцнюють її кореневу систему. Якщо коріння квітки здорове, вона буде регулярно випускати нове листя.

Якщо ви хочете стимулювати зростання монстери, підготуйте спеціальний настій з 2 чайних ложок чайної заварки та 1 склянки окропу. Важливо використовувати натуральний чай без ароматизаторів чи смакових добавок. Залишіть стимулятор на 2-3 години, а потім, коли він охолоне до кімнатної температури, підлийте рослину. Одну велику рослину достатньо підгодовувати таким чином раз на два тижні.

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